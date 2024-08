TE LA DO IO LA TREGUA! – L'ESERCITO ISRAELIANO HA LANCIATO UNA VASTA OPERAZIONE MILITARE IN CISGIORDANIA, NELL'AREA DI TULKAREM, DOVE SI TROVA UNA RETE TERRORISTICA CHE HA PIANIFICATO E DIRETTO IL FALLITO ATTENTATO DELLA SCORSA SETTIMANA A TEL AVIV – L'OPERAZIONE DOVREBBE DURARE DIVERSI GIORNI – IL MINISTRO DEGLI ESTERI KATS: “STIAMO SMANTELLANDO RETE TERRORISTICA IRANIANA” – ALMENO 10 PALESTINESI SONO STATI UCCISI NEGLI SCONTRI E NEGLI ATTACCHI CON DRONI...

'IDF LANCIA VASTA OPERAZIONE IN CISGIORDANIA' ++

OPERAZIONE MILITARE ISRAELIANA IN CISGIORDANIA

(ANSA) - Secondo fonti militari, l'Idf ha lanciato una vasta operazione in Cisgiordania nell'area di Tulkarem dove si trova una rete terroristica che ha pianificato e diretto il fallito attentato della scorsa settimana a Tel Aviv. Lo riferiscono i media israeliani.

L'attentatore è stato identificato da Hamas come Jaafar Mona, di Nablus, rimasto ucciso dall'ordigno esploso prima del prima del tempo mentre si dirigeva a una sinagoga dove era in corso la preghiera della sera. Hamas e Jihad islamica palestinese hanno rivendicato la responsabilità dell'attacco del 18 agosto.

OPERAZIONE MILITARE ISRAELIANA IN CISGIORDANIA

L'operazione dell'Idf nella Cisgiordania settentrionale dovrebbe durare diversi giorni. L'operazione si concentra principalmente nell'area di Tulkarem, ma le truppe stanno svolgendo attività anche a Jenin e nel campo di Fara, vicino a Tubas. Finora almeno 10 palestinesi sono stati uccisi negli scontri e negli attacchi con droni dell'Idf. Secondo l'esercito, nel corso dell'operazione sono stati arrestati anche diversi palestinesi ricercati.

KATZ, EVACUARE CIVILI DA CISGIORDANIA DURANTE AZIONE IDF

israel katz benjamin netanyahu

(ANSA) - "L'Iran sta lavorando per stabilire un fronte orientale del terrore contro Israele in Occidente, secondo il modello di Gaza e del Libano, finanziando e armando i terroristi e contrabbandando armi sofisticate dalla Giordania". Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri Israel Katz riferendosi alla vasta operazione lanciata dall'esercito israeliano in Samaria e Valle del Giordano.

Katz ha chiesto "l'evacuazione temporanea dei palestinesi dall'area, in modo simile a come avviene in alcune zone della Striscia di Gaza".

OPERAZIONE MILITARE ISRAELIANA IN CISGIORDANIA OPERAZIONE MILITARE ISRAELIANA IN CISGIORDANIA israel katz