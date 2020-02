TE PAREVA! L’ISIS HA RIVENDICATO L’ATTENTATO DI IERI A LONDRA: “È STATO LA RISPOSTA ALLA CHIAMATA ALLE ARMI CONTRO I PAESI OCCIDENTALI” – ORMAI LO STATO ISLAMICO È MESSO TALMENTE MALE CHE SI ATTACCA A OGNI COJONE CHE INIZIA AD ACCOLTELLARE I PASSANTI. COMPRESO AMMAN SUDESH, CHE FRA L’ALTRO ERA STATO SCARCERATO DA UNA SETTIMANA DOPO UNA CONDANNA PER PROPAGANDA TERRORISTICA – VIDEO: IL MOMENTO IN CUI LA POLIZIA LO UCCIDE

L’Isis ha rivendicato l’attentato di domenica a Londra, nel quale tre persone sono rimaste ferite da colpi di arma bianca. L’attentatore è stato ucciso dalla polizia londinese. Nel suo comunicato, apparso in Rete, lo Stato Islamico spiega che l’attacco è stata una risposta alla chiamata alle armi contro i Paesi occidentali. Secondo quanto scritto da Rita Katz, del centro di studi specializzato SITE, Sudesh Amman (l’attentatore ucciso ieri) era un loro «combattente». Non è ancora stato rivendicato, invece, l’attentato avvenuto domenica sera a Gand, in Belgio.

A Streatham

A Londra tutto è accaduto nel giro di pochi minuti sulla High Road, la strada principale di Streatham, un sobborgo meridionale della capitale britannica, in una via in quel momento affollata per lo shopping. Attorno alle 14 Amman Sudesh, questo il nome dell’attentatore, 20 anni, scarcerato da una settimana dopo una condanna per propaganda terroristica, è piombato in un negozio e ha cominciato a vibrare coltellate contro la gente che si trovava all’interno; poi è uscito fuori urlando e ha colpito una donna in bicicletta. I passanti hanno cominciato a scappare nel panico e a rifugiarsi nei negozi circostanti, ma la risposta della polizia è stata immediata.

Una pattuglia di agenti in borghese si è materializzata dal nulla e non ha avuto esitazioni: l’attentatore indossava quella che appariva come una cintura esplosiva e dunque è stato subito abbattuto con tre colpi di pistola. Secondo quanto riferisce la Bbc, l’uomo era sotto sorveglianza, e questo spiega la rapidità della reazione. Immediatamente hanno cominciato a circolare sui social media immagini e video ripresi dai testimoni: l’attentatore disteso senza vita sul marciapiedi, con candelotti di metallo allacciati al petto e un coltello a poca distanza.

Agenti in borghese, armi in pugno e maschere sul volto, si avvicinano con cautela tenendo a distanza il pubblico. Ciò che ha colpito in molti è stata proprio la repentina risposta dei servizi di emergenza e di sicurezza. L’intera zona è stata sigillata e decine di ambulanze sono accorse sul posto: ma soprattutto gli agenti sono sbucati all’improvviso e hanno messo fine alla minaccia nel giro di secondi.

In Belgio

Circa un’ora dopo un episodio analogo — ovviamente non collegato — si è verificato a Gand, in Belgio: una donna ha attaccato due persone con un coltello ed è stata bloccata dagli agenti, che le hanno sparato ferendola a una mano.

I precedenti

La pronta azione della polizia britannica è dovuta al protocollo messo a punto dopo l’ondata di attacchi del 2017 (quello al ponte di Westminster, quello alla moschea di Finsbury Park e quello al London Bridge, oltre ovviamente alla strage al concerto di Ariana Grande a Manchester). E che abbiamo già visto appena tre mesi fa, quando si è verificato un altro attentato sul ponte di Londra del quale, quello di ieri a Streatham, sembra la fotocopia: in quella occasione un islamico radicalizzato aveva ucciso a coltellate due persone prima di essere bloccato dai coraggiosi passanti, dopo di che i poliziotti accorsi sul posto lo avevano ucciso quando si erano resi conto che indossava una cintura esplosiva (rivelatasi poi finta).

