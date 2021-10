TE PIACE ‘O PRESEPE? – UN DETENUTO NAPOLETANO CHE STA SCONTANDO UNA PENA DI 12 ANNI NEL CARCERE PERUGINO DI CAPANNE E IL MEDICO DEL PENITENZIARIO SONO INDAGATI PER CORRUZIONE: L’UOMO AVREBBE REGALATO AL DOTTORE UN PRESEPE DI SAN GREGORIO ARMENO DEL VALORE DI 1.000 EURO IN CAMBIO DI UN CERTIFICATO MEDICO PER OTTENERE UNA CELLA SINGOLA…

presepe san gregorio armeno

Sintesi dell'articolo di Francesca Marruco per "Corriere dell'Umbria" realizzata da "la Verità"

Un presepe in cambio di un certificato medico: è questo l'accordo che avevano preso un dottore in servizio nel carcere perugino di Capanne e un detenuto napoletano che vi sta scontando una pena di 12 anni. Il recluso avrebbe regalato al medico del penitenziario un presepe di San Gregorio Armeno del valore di 1.000 euro in cambio di un certificato utile per ottenere una cella singola.

presepe

«Il dottore mi fa le carte che non sto bene», sono le parole intercettate in un dialogo tra il detenuto e la moglie, incaricata di reperire il presepe poi lasciato al bar di fronte al carcere. Medico e detenuto sono indagati per corruzione.

presepe presepe