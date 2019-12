4 dic 2019 11:55

IL TEATRO DI TAORMINA - L'AVVOCATO VUOLE PIGNORARE LA FAMIGERATA VILLETTA DI COGNE: ANNAMARIA FRANZONI NON GLI HA PAGATO PARCELLE PER 275MILA EURO E ORA È STATA CONDANNATA IN VIA CIVILE A RISARCIRLO. LUI HA ATTIVATO LA PROCEDURA ESECUTIVA MA LA SIGNORA, CHE HA DA POCO FATTO DOMANDA DI REDDITO DI CITTADINANZA, SI È OPPOSTA