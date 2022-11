18 nov 2022 10:23

UN TECNICO DI LABORATORIO DELL'UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI È STATO ARRESTATO PER VIOLENZA SESSUALE NEI CONFRONTI DI SEI STUDENTESSE - UNA RAGAZZA HA DENUNCIATO DI ESSERE STATA COSTRETTA A SUBIRE ATTI SESSUALI, TRA CUI CAREZZE E PALPEGGIAMENTI NELLE PARTI INTIME - DOPO LA DENUNCIA L'UNIVERSITÀ L'AVEVA SUBITO SOSPESO PER 30 GIORNI E TRASFERITO IN UN'ALTRA SEDE, NON A CONTATTO CON GLI STUDENTI…