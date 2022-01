LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEL COMMERCIO - IL MONDO DELLE VENDITE AL DETTAGLIO SI STA PREPARANDO A UN FUTURO IN CUI PARTE DEI LAVORATORI SARA' SOSTITUITA DALLE MACCHINE - ANCHE SE IL 72% DEGLI ACQUISTI SI SVOLGERA' ANCORA IN NEGOZIO, I COMMERCIANTI INIZIANO AD INSTALLARE SEGNALETICA INTERATTIVA, CARTELLINI INTELLIGENTI E SISTEMI DI PAGAMENTO DA REMOTO...

Dagotraduzione da Axios

Self-check-out, self-service, negozi autonomi, fai-da-te: il mondo della vendita al dettaglio si sta preparando per un futuro con meno lavoratori umani e più tecnologia coinvolta nella vendita di cose.

Anche se il 72% delle vendite al dettaglio dovrebbe ancora avvenire nei negozi fisici nel 2024, i commercianti sono impegnati a installare segnaletica interattiva, cartellini dei prezzi intelligenti e sistemi di pagamento remoto che puntano a un'esperienza cliente molto diversa.

Tendenze come "acquistare online, ritirare in negozio" (BOPIS) e "acquistare online, restituire in negozio" (BORIS) sono state affiancate da ROPIS (prenotazione online, ritiro in negozio).

Il checkout senza cassiere sta diventando normale, sia perché negozi come Amazon Go hanno la tecnologia per farlo sia perché trovare lavoratori è molto difficile.

Come funziona: aziende come Zliide stanno inventando una tecnologia che consente alle persone di andare nei negozi e acquistare cose senza passare dalla cassa.

Il portachiavi digitale di Zliide si attacca a un indumento su uno scaffale in un negozio, dove puoi provare l'articolo. Attraverso l'app di Zliide, puoi vedere il prezzo, i video e le informazioni sul prodotto. Puoi effettuare il check-out in loco tramite Apple Pay, non è necessario alcun addetto alle vendite, e ottenere una ricevuta digitale. A questo punto il telecomando Zliide si sblocca e lo lasci cadere in una scatola vicina.

Se decidi di non acquistare la maglia ma cambi idea in seguito, Zliide ti aiuterà ad acquistarla online e a fartela consegnare.

A giudicare dalla grande fiera annuale della National Retail Federation a New York City la scorsa settimana, il ruolo dei venditori nei negozi al dettaglio si evolverà e diminuirà, probabilmente per la frustrazione degli acquirenti, che potrebbero volere più persone d’aiuto.

Poiché i tag intelligenti sulla merce rendono obsoleti i cassieri, i rivenditori saranno tentati di utilizzare i negozi in modo più sottile.

I codici QR sulla segnaletica in negozio indirizzeranno le persone a promozioni e altre informazioni che le aiuteranno anche a fare acquisti senza assistenza.

Tra i lati positivi, le persone che trovano il personale di vendita invadente o fastidioso saranno in grado di schivarli.

«I dipendenti hanno così hanno più tempo per seguire le persone che vogliono ricevere assistenza, perché non devono stare dietro alla cassa, quindi possono effettivamente dare un servizio alle persone che lo desiderano» dice Nikolai Brix Lindholm, CTO e co-fondatore di Zliide.

Il sistema di Zliide è ora utilizzato in Danimarca dai negozi Weekday di H&M Group. «Quello che possiamo effettivamente imparare ora è che tipo di persona entra nel negozio, con cosa interagisce, qual è l’età, e il genere del negozio», dice Lindholm ad Axios.

«Cerchiamo davvero di utilizzarlo per indurre le persone ad acquistare di più».

Ma cosa c'è dopo? Secondo la conferenza di vendita al dettaglio: "commercio social", ovvero consentire alle persone di acquistare abbigliamento, arredamento per la casa e altri prodotti tramite Instagram, Facebook, TikTok o Pinterest.

Secondo una stima, il mercato globale del social commerce dovrebbe crescere fino a 604,5 miliardi di dollari entro il 2027.