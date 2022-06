TEMI DI NON ESSERE UNA TIGRE A LETTO? HAI PAURA CHE IL TUO PARTNER SBADIGLI MENTRE FATE SESSO? PENSI DI AVERE LE POLVERI BAGNATE O GLI ORMONI UN PO' APPANNATI? - LA “SEXPERTA” TRACEY COX RIVELA GLI OTTO SEGNALI CHE INDICANO SE LA VITA SESSUALE DI UNA COPPIA E’ IN CRISI - E, A SORPRESA, TRA QUESTI NON C'E' “QUANTO VOLTE LO FATE”

Dagotraduzione da un articolo di Tracey Cox per Daily Mail

La maggior parte delle persone giudica la propria vita sessuale in base alla frequenza con cui fa sesso. Se lo fai regolarmente, va tutto bene. Se non è così, hai dei problemi.

La verità è che la frequenza è solo uno dei parametri che indica se la nostra vita sessuale è soddisfacente oppure no. Ci sono altre bandiere rosse molto più importanti a cui prestare attenzione.

Fai attenzione se...

Il sesso ti sembra un lavoro ingrato

Cominciamo con l'ovvio.

tracey cox gli otto segnali che il sesso non va

Se il sesso si è trasformato da qualcosa che non vedevi l'ora di fare, a ciò che temi, non hai bisogno che ti dica che evidentemente, non va bene.

Non sto parlando dell'occasionale "ma dobbiamo proprio farlo?" - è normale. A nessuno piace fare sesso tutto il tempo.

In effetti, alcuni terapisti sessuali affermano che nelle relazioni a lungo termine solo la metà degli atti sessuali sono soddisfacenti per entrambi i partner. Di solito un quarto delle volte lo acciamo per compiacere l’altro, non noi stessi.

Non è qualcosa di cui parliamo apertamente, ma se lo domandi a chiunque abbia avuto una relazione sana e a lungo termine, ti dirà che fa tutto parte del gioco dei ruoli tra due persone che cercano di mantenersi felici a vicenda.

Quello di cui sto parlando qui è diverso: siete stanchi ogni volta che dovete fare sesso? Lo vedete come un’attività da spuntare dall'elenco delle "cose da fare", piuttosto che una fonte di piacere e connessione con l’altro?

Lo stress e il sonno insufficiente sono le cause più comuni del problema: troppo dell'uno, non abbastanza dell'altro. Il sesso di routine è l'altro grosso problema: la prevedibilità è un killer della lussuria.

Non sai cosa vuoi

tracey cox gli otto segnali che il sesso non va 2

La maggior parte di noi ha un repertorio limitato di tecniche su cui fare affidamento durante il sesso: si tratta delle cose che pensiamo di saper fare bene. Il partner invece si aspetta che la nostra mente legga ciò che li eccita e li soddisfa, tutto ciò che possiamo fare è mettere in pratica tutto il nostro repertorio e sperare che una delle cose che sappiamo fare funzioni.

Ovviamente, più sai che cosa piace e cosa non piace al tuo partner, più feedback ricevi, e migliore sarà il sesso.

Ma per poterlo chiedere all’altro, bisogna sapere ciò che si vuole.

Sei mai andato dal parrucchiere e hai detto: "Fai quello che vuoi" e sei uscito soddisfatto?

Se non sai quale tecnica fa per te, quale pressione e velocità, dove ti senti meglio e quando ti piace, le tue possibilità di avere un’ottima vita sessuale sono estremamente basse.

tracey cox

Pensa a cosa ti eccita. Guardare o leggere qualcosa di sexy? Hai una fantasia nella testa? Ti piace vedere il tuo partner spogliarsi o nudo?

Quale parte del sesso ti piace di più? Essere accarezzati? Il sesso orale? Usare sex toy? Vestire ed eccitare il tuo partner? Come raggiungi la maggior parte dei tuoi orgasmi? Qual è il modo migliore per raggiungerli?

Una volta che hai capito tutto questo, dillo al tuo partner.

Se non ti masturbi

Fammi indovinare: sei una donna.

Le statistiche ci dicono che, a livello globale, gli uomini tendono a masturbarsi 140 volte all'anno o 2,6 volte a settimana. Le donne si masturbano in media 53 volte l'anno, ovvero circa una volta alla settimana.

Personalmente penso che la statistica sia al rialzo: conosco molte donne che si masturbano una volta ogni due o tre mesi e un numero allarmante che non lo ha mai fatto.

Ci sono molti motivi per cui tutti dovrebbero masturbarsi regolarmente. Potrei elencarli all'infinito. Innanzitutto, attraverso la masturbazione impariamo ciò che ci eccita e quale tecnica funziona per farci raggiungere l'orgasmo. (Masturbarsi è la prima cosa suggerita quando una donna non riesce a raggiungere l'orgasmo.)

Coppia

Avere orgasmi regolari ci ricorda quanto ci fa sentire bene il sesso, rendendoci più propensi a fare sesso con i nostri partner. Fisicamente, gli orgasmi fanno bene perché aumentano il flusso sanguigno, migliorano la circolazione e la salute del cuore, riducono lo stress e promuovono sensazioni di benessere.

Dovremmo tutti masturbarci almeno una volta a settimana.

Il tuo partner ti lascia fare tutto il lavoro

In teoria, vi alternate per dare e ricevere piacere. In realtà, le nostre "personalità" sessuali ci predispongono a preferire l'una o l'altra opzione.

Se sei timido per natura e ti imbarazzi durante il sesso, è improbabile che salti sopra e assumi con entusiasmo la posizione da cowgirl. Se sei sessualmente esperto e un amante sicuro di sé, non ti stenderai e penserai all'Inghilterra.

Ma mentre non esiste un giusto equilibrio tra dare e avere – ogni coppia è diversa – è la percezione che conta.

Se hai la sensazione di fare tutto il lavoro durante il sesso e il tuo partner si sdraia semplicemente, il risentimento si instaura.

Se il tuo partner raramente ricambia il per darti piacere ed è qualcosa che vuoi che faccia, parla.

Incolparlo non ti porterà da nessuna parte ("Ti rendi conto di quanto sei pigro durante il sesso? Non ti preoccupi mai di darmi piacere!'). Devi far notare con tatto che il rapporto è squilibrato. ("Adoro il nostro sesso, ma ultimamente mi sento come se fossi io quello che fa tutto lo sforzo. Possiamo cambiare ruolo e io posso sdraiarmi e godermi la prossima volta?").

Una persona inizia sempre

Coppia sesso

Un recente studio norvegese ha rilevato che in una relazione eterosessuale a lungo termine gli uomini intraprendono il sesso tre volte più spesso rispetto alle donne. Ha anche scoperto che il sesso è più frequente nelle coppie quando è la donna a fare la prima mossa.

Gli uomini sperano sempre che le donne "prendano l’iniziativa nel sesso". È la cosa che desiderano di più.

Ma non sono solo gli uomini ad aspettarsi che le donne facciano la prima mossa: molte donne si lamentano per lo stesso motivo, si aspettano più l’iniziativa dall’uomo.

Se il sesso non avviene a meno che tu non lo suggerisca, il tuo partner sta inviando un messaggio chiaro: non mi piace molto fare sesso con te e lo faccio solo per farti piacere.

Questo è il motivo per cui prendere più spesso l’iniziativa nel sesso è una delle cose più importanti che puoi fare per migliorare la tua vita sessuale.

Non solo renderà felice il tuo partner, essere quello che propone: "Ehi, che ne dici?" ti fa sentire più sexy e più potente. Spostare la dinamica del potere da "inseguito" a "inseguitore" aumenta la fiducia e la libido.

Coppia sesso 2

Se non pianifichi le coccole sessuali

Potrebbe essere un nuovo capo di biancheria intima. Un sex toy. Un fine settimana in un hotel per fare l’amore.

Potresti guardare un film o un programma TV con scene di sesso che sai che piaceranno a entrambi. Prova qualcosa che hai sempre desiderato.

Fai un bagno con un bicchiere di champagne, prima di andare a letto per fare sesso.

Le coccole sessuali sono cose che fate insieme per celebrare il sesso: trasformate questo momento in un evento. Un modo per mostrare l'uno all’altra che il sesso è qualcosa di speciale e non vedi l'ora di farlo; la sensualità è diversa dalla sessualità.

COPPIA SESSO

Idealmente, dovresti pianificare un “trattamento” sessuale ogni mese. Se è troppo difficile, punta a uno ogni due mesi.

Non ti 'scaldi mai'

Invece di aspettare che il tuo partner ti ricordi che all'ordine del giorno c’è un rapporto sessuale, accenditi.

Se il tuo partner non fosse in casa e tu dovessi masturbarti, cosa faresti? Prendi il tuo vibratore e fantastichi? Leggi qualcosa di erotico? Guardi un porno? Usai le dita per quelle fantasie sessuali che avevi in testa?

La prossima volta prima di fare sesso, vai in bagno con il telefono e un vibratore per un po'. Fai un bagno e fantastica.

Fai tutto ciò che è meglio per te per iniziare il sesso "caldo" e non "freddo" - è molto più probabile che poi raggiungerai l’orgasmo più facilmente.

Non parli di sesso

“Devi parlare di sesso" è qualcosa che hai già sentito molte (molte) volte.

Ma "lo so già" è molto diverso da "lo faccio".

Lo FAI?

Essere in grado di parlare apertamente di ciò che ti piace e non ti piace a letto, discutere di eventuali cambiamenti che stai vivendo e di come è il sesso per te in questo momento, senza imbarazzo o paura di essere giudicato, è fondamentale.

Non è mai troppo tardi per iniziare a parlare di sesso ed è facile iniziare la conversazione.

Puoi dire: "Hai notato che non parliamo mai di sesso insieme? Ho letto un articolo che dice che tutte le coppie dovrebbero farlo. Facciamo un tentativo? Potrebbe essere divertente/interessante.

