Un inquietante record all'insegna del riscaldamento globale. In Lapponia si sono registrati 33,6 gradi, temperatura record a partire dal 2014. Roba da far cambiare a Babbo Natale il costume e piazzarlo in boxer.

L'ondata di caldo che sta investendo Finlandia, Svezia e Norvegia è sempre più impressionante e ricorda i fenomeni da Guinness già registrati nelle ultime settimane anche in altre aree geografica tradizionalmente fredde come Nord America, Canada e parte della Nuova Zelanda. In Lapponia, il picco si è toccato a Kevo, a due passi dalla "casa" di Santa Klaus.

Soltanto nello stato dell'Oregon, estremo nord-ovest degli Stati Uniti, si sono registrate 95 vittime in pochi giorni, dovute sia agli incendi sia all'effetto del caldo innaturale sull'organismo umano, specie negli individui più fragili. Ma la situazione resta grave anche nell'Emistero australe, specie in Nuova Zelanda. E la scorsa settimana le Nazioni Unite hanno confermato la temperatura record di 18,3 gradi registrata nel continente antartico.

