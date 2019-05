23 mag 2019 19:04

IN TEMPI DI CARESTIA OGNI TUBO È GALLERIA – IN MALESIA UN 16ENNE È RIMASTO CON IL PENE INCASTRATO IN UN TUBO MENTRE CERCAVA DI FARE SESSO: QUANDO L’ARNESONE È AUMENTATO DI DIMENSIONE, IL GIOVANE NON È PIÙ RIUSCITO A LIBERARSI ED È STATO COSTRETTO A CHIAMARE I VIGILI CHE HANNO USATO UNA SEGA ELETTRICA PER ROMPERE IL METALLO…(VIDEO)