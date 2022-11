25 nov 2022 18:50

TEMPI DURI PER LE MIGNOTTE: ORA RISCHIANO IL DASPO – DA OGGI A VILLASTELLONE, IN PROVINCIA DI TORINO, CHIUNQUE SARA’ TROVATO A COMPIERE “COMPORTAMENTI INAPPROPRIATI” IN STRADA SARÀ ALLONTANATO DAL COMUNE PER 48 ORE E RICEVERÀ UNA MULTA FINO A 300 EURO. E IN CASO DI RECIDIVA SCATTERA’ L’ARRESTO – IL SINDACO: “IN PASSATO LE RETATE DI PROSTITUTE FINIVANO IN UN NULLA DI FATTO, PERCHÉ LE RAGAZZE DICHIARAVANO DI..."