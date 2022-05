20 mag 2022 08:20

TEMPI DURI PER I TIFOSI COCAINOMANI IN GRAN BRETAGNA – BORIS JOHNSON È PRONTO A UN GIRO DI VITE SUGLI SNIFFATORI DA STADIO: CHI VERRÀ PIZZICATO CON LA DROGA POTREBBE VEDERSI RITIRARE IL PASSAPORTO E SUBIRE MULTE PESANTI. NON SOLO: PER LORO SAREBBE PREVISTO UN DASPO DI CINQUE ANNI – E BOJO LI RANDELLA: “STANNO ALIMENTANDO UNA GUERRA NELLE NOSTRE STRADE CHE PORTA MISERIA E CRIMINALITÀ…”