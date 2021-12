16 dic 2021 12:22

TEMPI DI VACCHE MAGRE PER I PUBBLICITARI CREATIVI - GRAN CASINO IN COREA DEL SUD DOPO LO SPOT DI UN'AZIENDA LATTIERO-CASEARIA DI SEUL CHE HA PARAGONATO LE DONNE A DELLE MUCCHE - MENTRE FANNO YOGA E UN CAMERAMAN LE FILMA DI NASCOSTO, DELLE RAGAZZE SI TRASFORMANO IN ANIMALI AL PASCOLO NEL PRATO: TRA L'ALTRO VIENE RILANCIATO UN GESTO TRISTEMENTE DIFFUSO NEL PAESE, QUELLO DI RIPRENDERE LE DONNE NEI MOMENTI PIÙ INTIMI SENZA IL LORO CONSENSO… - VIDEO