IL TEMPISMO PERFETTO DEI VIDEO DI HUNTER BIDEN - MENTRE JOE BIDEN CHIEDE AL CONGRESSO DI LIMITARE L'USO DELLE ARMI, IL "NEW YORK POST" PUBBLICA IL FILMATO DEL FIGLIO CHE NUDO SI PAVONEGGIA CON UNA PISTOLA CALIBRO 38 - LA CLIP E' STATA GIRATA NEL 2018 NEL DELAWARE MENTRE BIDEN JR. ERA IN COMPAGNIA DI UNA PROSTITUTA - L'ARMA ERA STATA ACQUISTATA ILLEGALMENTE CINQUE GIORNI PRIMA E POI BUTTATA IN UN SECCHIO DELLA SPAZZATURA QUALCHE MESE DOPO, SCATENANDO ANCHE UN'INDAGINE DELL'FBI... - VIDEO

Dagotraduzione dal New York Post

Hunter Biden nudo con la pistola

Solo pochi giorni fa Joe Biden ha chiesto al Congresso americano di approvare nuove misure di controllo sulle armi dopo le sparatorie che hanno insanguinato l’America in questi ultimi giorni. E questa mattina il New York Post ha pubblicato un nuovo video del figlio del presidente, Hunter, che si agita nudo con una pistola in mano e la punta contro la telecamera. Mai tempismo fu migliore.

Secondo Radar Online, che per primo ha rivelato l’esistenza del filmato, è stato registrato il 17 ottobre 2018. Nel video insieme a Hunter Biden si vede una donna, che, secondo le fonti, sarebbe una prostituta.

La pistola invece sarebbe una calibro .38 acquistata cinque giorni prima nel Delaware. Ne aveva parlato l’anno scorso “Politico”. Come aveva denunciato il quotidiano americano, per comprare l’arma Biden aveva dovuto mentire, dichiarando di non essere un consumatore «di marijuana o di qualsiasi sedativo, stimolante, stupefacente o altre sostanze».

Hunter Biden nudo con la pistola 2

Biden ha divorziato dalla moglie nel 2017 proprio per via dei suoi problemi di dipendenza e per i suoi tradimenti. Tre anni prima era stato dimesso dalla US Navy Reserve dopo essere risultato positivo alla cocaina.

Poche settimane dopo aver acquistato illegalmente l'arma, l'amante di Biden Jr., Hallie, vedova del suo defunto fratello Beau Biden, ha buttato la pistola nel bidone della spazzatura di un supermercato, scatenando un'indagine dei servizi segreti e dell'FBI. Non sono state presentate accuse. La pistola è scomparsa nel cassonetto davanti al Janssen's Market a Greenville, nel Delaware, dall'altra parte della strada rispetto alla Alexis I. DuPont High School, che ha circa 800 studenti.

«Ha rubato la pistola dalla serratura del mio bagagliaio e l'ha gettata in un bidone della spazzatura pieno fino in cima a Jansens. Poi mi ha detto che era un mio problema da affrontare», ha ammesso Hunter in un messaggio del 2019, riportato per la prima volta dal New York Post.

Hunter Biden nudo con la pistola 3

«Poi, quando la polizia, l'FBI [e] i servizi segreti sono entrati in scena, lei ha detto che mi ha preso la pistola perché aveva paura che mi sarei fatto del male a causa del mio problema di droga e alcol e della nostra relazione instabile e che aveva paura per i bambini».

Su Hunter Biden, nel Delaware, è in corso anche un’indagine del Gran Giurì federale su possibili frodi fiscali, riciclaggio di denaro e violazione della legge sulle lobby.

Qui il video del New York Post: https://nypost.com/2022/06/06/naked-hunter-biden-cavorts-with-hooker-and-illegal-gun-photos/

