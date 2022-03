TEMPO DA VENDERE - MA CHI VE L’HA FATTO FARE DI METTERVI IN CODA TUTTE QUELLE ORE SOLO PER UN OROLOGIO? LO SCAPOCCIAMENTO GENERALE PER IL NUOVO MOON SWATCH EDIZIONE LIMITATA DA 250 EURO SI SPIEGA CON LA VOGLIA DI STATUS SYMBOL, MA NON SOLO - QUEI PERDIGIORNO VOGLIONO SICURAMENTE IL LORO OGGETTO DEL DESIDERIO, MA MOLTI SPERANO SOLO DI RIUSCIRE A RIVENDERLO A 2MILA EURO SUI SITI DI RESELLING - VIDEO

Maria Corbi per “La Stampa”

Altro che Metaverso. File reali in molte città italiane per aggiudicarsi un orologio: il Moon Swatch edizione limitata nato dalla collaborazione di Swatch con Omega. Costo 250 euro. Undici versioni che rappresentano il sistema solare.

Ma perché tanta eccitazione? Sembra essere tornati agli anni '80, eppure siamo nei tristissimi anni '20 del millennio successivo. Quando le preoccupazioni sono altre.

Possono essere tanti i motivi, a iniziare dal design, sicuramente, dal fatto che non è prevista la vendita online, ma anche dalla voglia di status symbol. Perché il mercato del lusso ha da qualche anno alzato così tanto i prezzi che per una persona normale è complicato avvicinarsi non solo a un orologio ma anche a una borsa o a qualunque accessorio, delle griffe più ambite elette a status symbol.

Mentre questo orologio costa "solo" 250 euro più qualche ora di fila fuori al negozio. Il premio è possedere un oggetto del desiderio oppure venderlo a quattro volte il costo di acquisto.

C'è un'idea vincente alla base, ossia aver reso accessibile a tutti un orologio realizzato in collaborazione con un marchio di lusso come Omega. Non è finita la giornata e già sul web si trovano offerte a tre zeri per i nuovissimi modelli che hanno il nome di ipotetiche spedizioni su altrettanti corpi celesti (Mission to Uranus, Mission to Pluto, Mission to Mars, Mission to Venus, Mission on Earth, Mission to Saturn, Mission to Jupiter, Mission to Neptune, Mission to Mercury, Mission to Moon e Mission to Sun).

L'interpretazione Swatch della più grande icona Omega: il Moonwatch che di euro ne costa assai di più, arrivando a superare i diecimila. Prezzo che comprende la sua storia: Il 20 luglio del 1969 è stato dato in dotazione, come parte della strumentazione, a ogni membro dell'equipaggio della missione Apollo 11.

Il comandante Neil Armstrong, il pilota del modulo lunare Edwin "Buzz" Aldrin e il pilota del modulo di comando Michael Collins. «L'omaggio a un orologio importante che quest' anno compie 65 anni andava fatto usando quello che è il nostro top di gamma», ha spiegato Carlo Giordanetti, membro dello Swatch Management e ceo dello Swatch Art Peace Hotel di Shanghai.

Ed è la prima volta nella storia che i marchi del gruppo Swatch collaborano tra loro integrando strategia di lusso e di street style. Perché i clienti vanno coltivati da piccoli. Oggi lo Swatch da 250 euro, domani il "gemello" Omega da svariate migliaia di euro.

A Roma tanta era la gente, un assembramento non autorizzato come da manuale anti Covid, che è dovuta intervenire la polizia in via del Corso davanti al negozio. E così a Napoli, Milano, Torino, Firenze.

Una operazione di marketing decisamente ben riuscita, e che fa riflettere proprio nei giorni in cui il mondo del lusso celebra la sua prima fashion week nel metaverso con i pupazzetti che sfilano e gli avatar dei clienti che siedono in prima fila e che si divertono a provare gli outfit. Ma tra irreale e reale possiamo dire che, ancora, non c'è gara.

