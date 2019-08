TEMPORALE, POCO MALE! – È IL PRIMO WEEKEND DI AGOSTO, STATE PER PARTIRE PER LE FERIE E LE PIOGGE DI OGGI VI STANNO AGITANDO? NON TEMETE, LE TEMPERATURE CALERANNO UN PO’ E DOMANI IL TEMPO SARÀ INSTABILE, MA SE SI ESCLUDE QUALCHE ROVESCIO ISOLATO TORNERANNO PRESTO SOLE E BEL TEMPO – DOMENICA TEMPERATURE NELLA MEDIA E SOLE (QUASI) IN TUTTA ITALIA, TRANNE CHE…

Antonio Iannella per www.meteoweb.eu

temporale estivo 8

Fine settimana all’insegna di correnti più settentrionali, le quali faranno ingresso su parte del nostro Paese in seguito al passaggio frontale nelle ore precedenti. Dunque, si prospetta un progressivo calo delle temperature di tipo moderato, dell’ordine di -3/-5 C°, quindi abbastanza apprezzabile, soprattutto sulle aree centrali e del medio-alto Adriatico, calo meno apprezzabile al Nord e ancor meno al Sud, pur tuttavia presente localmente. Instabilità, però, via via più circoscritta, quindi tempo in linea di massima più stabile e soleggiato

PREVISIONE PER SABATO 3 AGOSTO

meteo sabato 3 agosto 2019

Più nello specifico, ci aspettiamo, per sabato 3, punte massime nelle temperature, comprese tra +28 e +33 C° sui settori centro-settentrionali, ma valori medi più bassi; punte massime variabili tra +30 e +35 C° sul medio-basso Tirreno e sul Sud Italia peninsulare, valori ancora abbastanza elevati, tra +36 e +39 C° sulla Sicilia, tra +34 e +36 C° in Sardegna.

temporale estivo 3

Circa l’instabilità di sabato, essa appare piuttosto circoscritta, come visibile nell’immagine in evidenza, con qualche fenomeno in forma di rovescio o temporale più esteso o insistente su Alpi e Prealpi di Nordest, sul medio Adriatico, tra Abruzzo, Molise, Gargano e Nord Foggiano. Qualche rovescio o temporale isolato sui monti del Matese, qualcuno della Lucania, tra Materano e Tarantino e su Sudest Sicilia. Altrove bel tempo e sole prevalente.

meteo domenica 4 agosto 2019

Per domenica, poche variazioni nelle punte massime delle temperature, al più qualche grado in meno in Sicilia, con valori nel complesso entro le medie stagionali o localmente un po’ più basse, quindi punte massime tra +28 e +33° al Nord e sul medio-alto Adriatico, mediamente tra +30 e +35° sul medio-alto Tirreno e al Sud peninsulare, tra +35 e +37° sulle isole maggiori.

temporale estivo 5

Circa il tempo di domenica, condizioni ancora più stabili e in prevalenza soleggiate, salvo un focolaio temporalesco più acceso, specie pomeridiano, sui settori di nordest, tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia e qualche temporale isolato sul Nord Appennino

temporale estivo 4