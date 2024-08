TENETE A BADA GLI ORMONI, IL NEMICO VI TENTA E POI COLPISCE – IL CREMLINO HA DIFFUSO UN APPELLO PER ESORTARE LA POPOLAZIONE RUSSA NELLE REGIONI DI CONFINE A SMETTERE DI UTILIZZARE LE APP DI INCONTRI, PERCHÉ VENGONO UTILIZZATE DALL’ESERCITO UCRAINO COME STRUMENTO DI SPIONAGGIO: “IL NEMICO SFRUTTA TALI RISORSE PER RACCOGLIERE INFORMAZIONI” – IL MINISTERO DEGLI INTERNI DI MOSCA CONSIGLIA ANCHE DI LIMITARE L’USO DEI SOCIAL MEDIA E DI EVITARE LA GEOLOCALIZZAZIONE…

Il giorno dopo aver firmato il decreto per semplificare il processo a chi vuole trasferirsi in Russia perché si oppone agli “ideali distruttivi neoliberali”, il Cremlino ha diffuso un appello per esortare la popolazione nelle regioni di confine a smettere di utilizzare le app di incontri.

Non perché neoliberali, ma perché vengono utilizzate dall’esercito ucraino come strumento di spionaggio: “Il nemico utilizza attivamente tali risorse per raccogliere informazioni”, ha avvertito il ministero degli Interni di Mosca con un comunicato su Telegram […]

L’attacco delle Forze ucraine nel territorio russo a inizio mese ha colto di sorpresa Vladimir Putin, che ha subito minimizzato la portata dell’incursione catalogando il Kursk come “territorio di confine” […]

Ai cittadini “di confine”, a Bryansk, Kursk e Belgorod però nulla sembra normale: oltre 130 mila persone hanno lasciato o sono state evacuate dalla regione di Kursk, la Commissione elettorale centrale russa ha deciso di rinviare le elezioni locali nei sette distretti della regione e ieri è iniziata l’installazione di rifugi in cemento armato.

Martedì le autorità hanno persino pubblicato un elenco di raccomandazioni, esortando la popolazione e il personale militare a smettere di utilizzare le app di dating, di limitare l’uso dei social media sensibili per impedire alle forze ucraine di raccogliere informazioni di intelligence, di rimuovere ogni tipo di geolocalizzazione online, non aprire alcun collegamento ipertestuale nei messaggi ricevuti da sconosciuti e non trasmettere streaming video in luoghi sensibili come le strade in cui sono presenti veicoli militari. […]

[…] l’esercito regolamenta rigorosamente l’uso nelle zone di combattimento, eppure molti militari usano i siti di incontri per sentirsi meno soli. In Russia, per risolvere il problema, il mese scorso la Camera bassa del parlamento del ha proposto di punire i soldati russi sorpresi a usare il proprio smartphone durante i combattimenti: è già successo che Kyiv abbia sfruttato il vantaggio “social” dei russi sul campo, l’anno scorso un attacco ucraino che ha ucciso quasi 100 soldati a Makiivka sarebbe stato causato dall’uso dei cellulari dei russi per stessa ammissione del ministero della Difesa russo.

Le app di incontri più utilizzate all’estero, come Tinder, Bumble eBadoo, già da tempo non più sono presenti sull’internet russo, hanno abbandonato il loro mercato in Russia dopo che ha iniziato l’invasione dell’Ucraina, il 24 febbraio 2022. Ma è ancora possibile aggirare il sistema e utilizzarle lo stesso grazie alle Vpn […]

