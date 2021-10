TENETEVI IN FORMA, AL PROSSIMO CONCERTO DEI COLDPLAY CI SARA' DA SUDARE! - LA BAND HA ANNUNCIATO IL RITORNO ALLE SCENE DOPO CINQUE ANNI DI STOP: NEL 2022 FARA' TAPPA IN 12 PAESI CON EMISSIONI DI CARBONIO RIDOTTE DEL 50% - PER RIUSCIRCI HANNO FATTO INSTALLARE IN DUE AREE DEDICATE AGLI SPETTATORI UN PAVIMENTO CINETICO CHE SI CARICA CON IL MOVIMENTO UMANO - CHRIS MARTIN: "QUANDO DIRO' 'SALTA E SU GIU'' IL PUBBLICO DOVRA' FARLO, ALTRIMENTI LE LUCI SI SPEGNERANNO"...

Dagotraduzione dal New York Post

Coldplay

I Coldplay stanno preparando il loro prossimo tour mondiale, e sarà un evento ecologico. La band, che si esibirà nel 2022 in giro per il mondo, si è impegnata a ridurre le emissioni di carbonio generate dai loro spettacoli del 50% e a piantare un albero per ogni biglietto venduto.

Anche il palco su cui la band si esibirà sarà green: la pista da ballo produrrà elettricità assorbendo l’energia cinetica emessa dagli spettatori. «Quando dico: “Ho bisogno che salti su e giù” ho letteralmente bisogno che tu salti su e giù. Se non lo fai, le luci si spegneranno» ha spiegato il frontman Chris Martin alla Bbc.

Pubblico ai concerti dei Coldplay

Il tour a basse emissione di Co2, “Music of the Spheres”, è stato annunciato sui social media la settimana scorsa. Farà tappa in dieci paesi, iniziando da San Jose, in Costa Rica, a marzo per finire a Rio de Janeiro, in Brasile, a settembre, è il primo tour dei Colplay da cinque anni.

Martin aveva spiegato infatti che la band non sarebbe tornata in tour finché non avesse trovato un modo sostenibile e sicuro per l’ambiente di fare eventi. Il loro piano per ridurre l’impronta di carbonio si sviluppa in 12 punti.

Coldplay in concerto

«L’intero spettacolo è alimentato da energia rinnovabile» ha spiegato Martin. «Due aree del pubblico sono su un pavimento cinetico». La pavimentazione personalizzata funziona con una batteria Coldplay creata in collaborazione con il marchio di veicoli di lusso BMW. La batteria viene caricata con olio da cucina riciclato, energia solare e movimento umano.

«E così quando si muovono, alimentano il concerto», ha continuato Martin, aggiungendo che ci saranno anche biciclette a energia cinetica che sfrutteranno l'energia degli spettatori. «Più persone si muovono, più aiutano».

Chris Martin

La band ha anche collaborato con l'organizzazione no profit per la riforestazione globale One Tree Planted per piantare un albero per ogni biglietto venduto per il loro tanto atteso tour.

Ben 5,4 milioni di fan hanno acquistato posti all'ultimo tour dei Coldplay nel 2016 e 2017, che è stato annunciato come uno dei più grandi di tutti i tempi. Secondo quanto riferito, i rocker hanno guadagnato più di 500 milioni di dollari dagli eventi.

coldplay

Altri passaggi per ospitare un tour più attento alla terra saranno la riduzione al minimo dei viaggi aerei e l'utilizzo di carburante per l'aviazione sostenibile quando necessario. I cantanti di "Hymn for the Weekend" incorporeranno anche materiali riutilizzabili, come plastica e bambù a base vegetale, nei loro spettacoli e luoghi. Inoltre, incoraggeranno i membri del pubblico a scaricare un'app di trasporto che li aiuti a viaggiare da e per le arene utilizzando le emissioni più basse possibili a un prezzo scontato.

COLDPLAY

Nonostante tutti i loro sforzi per fare del bene, Martin ha detto che la band ha fatto solo il «50% dei cambiamenti ecologici» che sperano di realizzare pienamente un giorno.

«Stiamo facendo del nostro meglio e non siamo riusciti a ottenere la perfezione», ha ammesso, notando che la band è pronta ad affrontare “controazioni" per le loro carenze in termini di sostenibilità. «[Ma] non annunceremmo un tour se sentissimo di essere abbastanza avanti e se va bene nei nostri cuori».

COLDPLAY

Ha anche detto che i detrattori dei Coldplay hanno “ragione” quando si tratta di svergognarli per aver volato su jet privati – che inquinano l'aria con gas nocivi – durante il tour.

Ma quando si tratta di critici che li sfidano a continuare il tour nonostante i danni al pianeta, Martin dice: «Non abbiamo davvero nessun ritorno, tranne che ci piacerebbe davvero. Potremmo restare a casa e potrebbe essere meglio», ha continuato, «ma vogliamo andare in tournée e vogliamo incontrare persone e connetterci con le persone, quindi cerchiamo di farlo nel modo più pulito possibile».