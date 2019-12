TENETEVI FORTE! – C’È IL VIDEO DI UNA DELLE NUMEROSE FRENATE IMPROVVISE DELLA METROPOLITANA DI MILANO – IL FILMATO SI RIFERISCE ALL’INCIDENTE DEL 6 DICEMBRE A SAN BABILA, CHE HA FATTO OTTO FERITI – LA PROCURA HA SEQUESTRATO IL TRENO E HA APERTO UN’INCHIESTA. SEMBRA CHE L’ORIGINE DEL PROBLEMA SIA UN… – VIDEO

milano, frenata improvvisa della metro 4

milano, frenata improvvisa della metro 3

Da martedì 17 dicembre, i viaggiatori ascoltano messaggi agli altoparlanti in cui sono invitati a tenersi bene aggrappati durante la marcia, e la procura di Milano ha aperto una inchiesta in seguito a una delle ultime improvvise frenate (quella del 6 dicembre a San Babila, con otto feriti a bordo e il treno sequestrato). In questi mesi Atm ha lavorato per capire l’origine del problema: eccesso di «falsi positivi» del sistema che segnala possibili rischi per la circolazione

