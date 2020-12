TENGO FAMIGLIA - COSA HA SPINTO BOB DYLAN A VENDERE I DIRITTI SULLE CANZONI ALLA UNIVERSAL PER 300 MILIONI DI DOLLARI? C’È CHI PENSA CHE LO ABBIA FATTO PERCHÉ IL VALORE DEL SUO CATALOGO È AL MASSIMO STORICO E CHI, INVECE, SOSTIENE CHE UN RUOLO FONDAMENTALE LO ABBIA AVUTO LA SUA TUMULTUOSA VITA SENTIMENTALE, FATTA DI AMANTI ED EX MOGLI E DI UN NUMERO INCERTO DI FIGLI (FORSE NOVE?) – “LA DOMANDA ERA SE AVESSE VOLUTO LASCIARE LORO IL COMPITO DI…” - VIDEO

bob dylan e suze rotolo

Cosa c’è dietro la decisione di Bob Dylan di cedere i diritti sulla sua musica alla Universal Music per 300 milioni di dollari? Di certo non ha bisogno di soldi visto che il 79enne, già a maggio, poteva vantare un patrimonio di 150 milioni di sterline più una serie di case.

Dylan non ha uno stile sfarzoso. Se non vive sul bus del tour passa il suo tempo in una stanza del gigantesco ranch, costruito negli anni ’70 in California. Per anni la sua vita è stata itinerante, un viaggio tra una città all’altra in attesa della tappa successiva. Solo il coronavirus ha potuto fermarlo e forse, come scrive il suo biografo Howard Sounes, questo gli ha dato il tempo di riflettere e di ripulire la sua casa prima che muoia: «Vuole mettere in ordine i suoi affari. Il primo passo è avvenuto lo scorso anno quando ha venduto il suo archivio - tutte le sue lettere, le poesie e i testi - all'Università di Tulsa per 20 milioni di dollari.

bob dylan e carolyn dennis

L'anno prossimo apriranno un museo di Bob Dylan. Ha una famiglia molto numerosa a cui è molto legato. La domanda era se avesse voluto lasciare loro il compito di gestire il suo catalogo di canzoni, un affare che avrebbe comportato centinaia di decisioni da prendere. La vendita alla Universal gli consente di liberare un enorme capitale, quindi semplicemente passarlo alla sua famiglia piuttosto che dar loro una serie di complicazioni. Ora sono pronti per la vita. Ha almeno cinque figli e diversi nipoti».

bob dylan, la moglie sara e due dei loro quattro figli

In effetti, Dylan ha una serie complicata di relazioni familiari e potrebbe avere molti figli segreti oltre alla figlia adulta la cui esistenza è stata scoperta solo un decennio fa. Alcuni credono che abbia almeno nove figli, concepiti con cinque donne in un periodo di 25 anni, e che alcuni di loro potrebbero non essere a conoscenza degli altri.

Dylan ha anche sempre avuto uno spiccato senso degli affari. In pratica pensare che lui sia un hippie a cui non piacciono i soldi è solo un malinteso. Un bene, vista la sua tumultuosa vita sentimentale.

Nato Robert Zimmerman in una famiglia ebrea nel Minnesota nel 1941, prese il nome di Bob Dylan in omaggio al poeta gallese Dylan Thomas. Quando arrivò sulla scena folk di New York nel 1961, convinse Joan Baez a portalo sul palco con lei.

La loro relazione appassionata iniziò nell'aprile del 1961. Dylan l'aveva già vista in TV, sostenendo che non riusciva a smettere di guardarla e in seguito aggiunse: «Sembrava che fosse scesa sulla terra da un meteorite».

bob dylan 1

Baez, da parte sua, era "pazza" di Dylan. Sono diventati una delle giovani coppie più discusse degli anni Sessanta mentre Dylan seguiva il suo esempio per diventare una voce di protesta politica radicale nell'era dei diritti civili e della guerra del Vietnam.

Lo portò in tour con lei, ma poi la relazione con Baez finì male durante il suo tour britannico nel 1965, quando si rifiutò di permetterle di salire sul palco e di presentarla ai suoi fan britannici.

Le cose precipitarono quando trovò un'altra donna nella stanza d'albergo di Dylan: la coniglietta di Playboy Sara Lownds.

Baez definì il viaggio a Londra "l'esperienza più demoralizzante" della sua vita, lasciando a molti l'impressione che semplicemente non fosse più utile a Dylan una volta che si era fatto un nome.

Dylan sposò Sara quell'anno, mentre era incinta del loro figlio Jesse. Ma è stato un matrimonio minato dal suo consumo di droga e dal suo essere donnaiolo.

JOAN BAEZ E BOB DYLAN A NEWPORT NEL 1964

La goccia a far traboccare il vaso arrivò una mattina del 1977, quando Sara scese a fare colazione nella loro casa nello stato di New York e trovò il marito seduto a tavola con i loro figli e una donna di nome Malka, una poetessa, che evidentemente aveva passato la notte con lui.

Sara ottenne la custodia dei cinque figli, ma Dylan si vendicò avendo una relazione con Faridi McFree, la terapista che aveva assunto per aiutare i bambini ad affrontare il divorzio.

bob dylan

Sara ricevette 27 milioni di sterline dal loro accordo di divorzio e non parlò mai più di lui.

Dylan poi si infatuò di Mary Alice Artes, un'attrice nera che faceva parte di un gruppo di fanatici cristiani californiani, tanto che si convertì al cristianesimo per sedurla. Allo stesso tempo, faceva l'amore con la cantante Helena Springs. Le storie che si sovrapponevano diventarono una normalità. La storia con la cantante Carolyn Dennis, che in seguito divenne la sua seconda moglie, continuò in contemporanea a quella con l'attrice Ruth Tyrangiel.

bob dylan whisky

La relazione di Ruth con Dylan andò avanti così a lungo - dal 1974 al 1991 - che è stata considerata la moglie e lui finì per darle un milione di sterline. Nel frattempo, ebbe un figlio con Carolyn che sposò solo per divorziare da lei nel 1992. Ha sistemato lei e il loro bambino Gabby in una modesta casa di periferia di Los Angeles e quando Gabby si sposò, Dylan non andò al matrimonio.

bob dylan whisky 3

Carolyn e Gabby erano amareggiati? Certamente, o almeno questa è stata l'esperienza di Susan Ross, un ex manager con cui ha avuto una storia d'amore per 12 anni dal 1985. Ha detto in un'intervista che era "emotivamente parsimonioso", un amante pessimo e un alcolizzato in via di recupero che non sembrava mai capire quanto lei tenesse a lui. Ha anche affermato che tra le tante donne che ha corteggiato mentre era con lei, ce n'era un'altra che aveva sposato: una vocalist di nome Clydie King. «Ha avuto due figli da lei» ha detto Ross.

BOB DYLAN

C'era anche una storia d'amore con un'altra vocalist, Carol Woods, che secondo Ross, ha avuto un figlio da Dylan. Ma non si hanno notizie certe e tutto è avvolto nel mistero.

Il suo vecchio amico Liam Clancy, un musicista, dice che Dylan è in realtà “un uomo molto solo con poche persone al mondo con cui parla”.

Altri hanno una visione più sgradevole. Victor Maymudes, che ha lavorato per Dylan dal 1988 e lo conosceva dal 1964, lo descrive come un uomo freddo, egoista ed eccentrico: «È molto scortese e odioso. Non si toglie i vestiti quando va a dormire e non si pulisce i denti. Ha un alito orribile!».

