I TEPPISTELLI STANNO DIVENTANDO MAFIOSI - VICINO A BRESCIA IL PROPRIETARIO DI UN BAR PRESO DI MIRA DALLE BABY GANG HA DENUNCIATO TUTTO IN TV ALLE "IENE" E LA SERA STESSA IL SUO LOCALE È STATO DATO ALLE FIAMME - A CAPO DEI BULLI CRIMINALI CI SAREBBE, TANTO PER CAMBIARE, UN RAPPER CHE GIOCA A FARE I VIDEO CON LE PISTOLE - LA VITTIMA HA POSTATO LE FOTO DEI DANNI: "QUESTO È IL RISULTATO E L'ENNESIMO SOPRUSO CHE DOBBIAMO AFFRONTARE" - IL SERVIZIO DELLE "IENE"

Guarda il video delle "Iene"

https://www.iene.mediaset.it/video/faccia-a-faccia-baby-gang_1116546.shtml

yuri colosio nel suo bar

(ANSA) - Fiamme nella tarda serata di ieri in un bar a Ghedi, in provincia di Brescia. È il locale di Yuri Colosio, 27 anni, che, in una puntata della trasmissione Le Iene andata in onda proprio ieri sera, aveva raccontato di essere vittima di bullismo da parte di una baby gang locale.

yuri colosio 3

"Appena finito il servizio delle Iene questo è il risultato e l'ennesimo sopruso che dobbiamo affrontare. A questo punto anche combattere per il diritto al lavoro diventa difficile" ha scritto sui social Colosio mostrando le foto del suo locale danneggiato. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

yuri colosio proprietario del bar mi vida 2 rapper teppisti 4 yuri colosio 2 bar nel mirino della baby gang bar mi vida 2 yuri colosio proprietario del bar mi vida 3 bar mi vida 1 yuri colosio proprietario del bar mi vida 1 il bar mi vida dopo essere stato incendiato rapper teppisti 1 rapper teppisti 2 rapper teppisti 3 yuri colosio 1