Romina Marceca per www.repubblica.it

Un raid studiato in pochi secondi per "prenderci le scarpe belle" da 500 euro. Cinque quindicenni hanno spogliato di sneakers e felpa un loro coetaneo dentro al centro commerciale Maximo sulla Laurentina. Un assalto sulle scale mobili in due tempi. Sono stati arrestati e adesso sono nel centro di Prima accoglienza di via Virginia Agnelli.

La vittima, che poi è riuscita a lanciare l'allarme a una guardia giurata, è stata presa da dietro dai cinque sulle scale mobili che collegano un piano all'altro. Prima gli hanno fatto capire che "abbiamo i coltelli" e poi gli hanno tolto la felpa spingendolo sulle scale. Gli amici del ragazzino, che era lì per trascorrere il pomeriggio, erano già saliti. E lui è rimasto solo in balia del branco. Che, non contento di avergli rubato la felpa, ha tentato anche il colpo grosso quando si è accorto delle scarpe costose ai piedi. Tutto in pochi secondi.

Tanto che quel ragazzino è arrivato alla cima dee scale mobili spogliato. Ha avuto, però, la prontezza di chiamare una guardia giurata che stava passando da un corridoio della galleria commerciale. L'intervento è stato tempestivo. Sono arrivati i carabinieri della compagnia Eur e i cinque sono stati subito individuati. Dentro a un cestino sono stati trovati due coltelli, avvolti nella felpa del ragazzino. Al quale, dopo un pomeriggio da incubo, è stato restituito tutto.