TERRA! GRETA THUNBERG E IL COMPAGNO DI VIAGGIO PIERRE CASIRAGHI SONO ARRIVATI A NEW YORK CON IL BARCHINO DELL’EREDE DELLA FAMIGLIA REALE DI MONACO - I DUE STANNO ESPLETANDO LE OPERAZIONI DOGANALI, DOPO AVER SOLCATO L’OCEANO CON L’IMBARCAZIONE A EMISSIONI ZERO, MA AVREBBERO COMUNQUE INQUINATO MENO VIAGGIANDO IN AEREO, PERCHÉ… – VIDEO

LA BARCA A VELA DELLA PREMIATA DITTA GRETA THUNBERG E PIERRE CASIRAGHI INQUINA PIÙ DI UN JET - QUATTRO MEMBRI DELL’EQUIPAGGIO DELL’IMBARCAZIONE A EMISSIONI ZERO DOVRANNO ANDARE A NEW YORK PER PRENDERE UN AEREO - LE RIVELAZIONI DELLO SKIPPER TEDESCO BORIS HERRMANN: “NON ABBIAMO ALTRA SCELTA” - IN PRATICA, SE LA RAGAZZINA CON LE TRECCE E IL PADRE AVESSERO PRESO UN AEREO DI LINEA AVREBBERO INQUINATO MENO…

Greta Thunberg getta l'ancora a Coney Island

Da www.repubblica.it

"Abbiamo ancorato al largo di Coney Island, stiamo espletando le pratiche doganali. Arriveremo marea permettendo a North Cove Marina (a Manhattan) alle 14:45 (le 20.45 in Italia)". Con un tweet Greta Thunberg ha avvisato il mondo: Malizia II è arrivata Coney Island, penisola situata nella zona meridionale di Brooklyn.

"Terra!! Davanti le luci di Long Island e New York City". Greta Thunberg aveva questa mattina annunciato via Twitter che il suo viaggio verso gli States stava per concludersi: la 16enne attivista svedese si stava avvicinando alla Grande Mela a bordo dello yacht Malizia II di Pierre Casiraghi, figlio di Carolina di Monaco e del campione di offshore Stefano Casiraghi. A New York prenderà parte al summit dell'Onu sul clima.

A dare il benvenuto alla giovane attivista ci saranno le Nazioni Unite con una piccola flotta di 17 barche a vela, una per ciascun obiettivo dello sviluppo sostenibile. Lo ha annunciato un portavoce delle Nazioni Unite. Le barche incontreranno Greta a New York nei pressi del ponte Giovanni da Verrazano.

Greta sta compiendo un viaggio a zero emissioni dal Regno Unito a New York per il summit dell'Onu sul clima il 23 settembre prossimo. Il viaggio transatlantico è iniziato dal porto di Plymouth, nel sud dell'Inghilterra il 14 agosto. Nei giorni scorsi le condizioni meteo avevano costretto Malizia a rallentare.

