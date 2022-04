LA TERRA TREMA IN BOSNIA E LA PAURA CORRE IN ITALIA – UN SISMA DI MAGNITUDO 5.7 È STATO REGISTRATO IERI SERA VICINO A MOSTAR ED È STATO AVVERTITO DISTINTAMENTE IN TUTTA ITALIA. NON SOLO LUNGO LA DORSALE ADRIATICA MA ADDIRITTURA ANCHE A NAPOLI: SEGNALAZIONI A RAFFICA SOPRATTUTTO NELL’AREA FLEGREA, ALLE PRESE DA UN ANNO CON UNO SCIAME SISMICO – IL BILANCIO NEL PAESE BALCANICO È DI UN MORTO E DIVERSI FERITI

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="und" dir="ltr">?POTRESNI PRIZORI / Vidljiva oštecenja: Pogledajte trenutno stanje u Mostaru nakon snaznog zemljotresa ? <a href="https://twitter.com/hashtag/Mostar?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Mostar</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/zemljotres?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#zemljotres</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/BREAKING?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#BREAKING</a> <a href="https://t.co/grZVvthKTI">pic.twitter.com/grZVvthKTI</a></p>— Dnevni avaz (@DnevniAvaz) <a href="https://twitter.com/DnevniAvaz/status/1517623368903757824?ref_src=twsrc%5Etfw">April 22, 2022</a></blockquote>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">?Segnalati danni a Mostar e Stolac. <a href="https://t.co/ixcOdy1lWZ">pic.twitter.com/ixcOdy1lWZ</a></p>— Francesco Comito (@FrancescComito) <a href="https://twitter.com/FrancescComito/status/1517624406503309312?ref_src=twsrc%5Etfw">April 22, 2022</a></blockquote>

1 - TERREMOTO IN BOSNIA: UN MORTO E DIVERSI FERITI

terremoto in bosnia avvertito in tutta italia 10

(ANSAmed) - E' finora di almeno un morto e numerosi feriti il bilancio provvisorio del forte terremoto che ha colpito nella tarda serata di ieri la Bosnia-Erzegovina. Stando ai media regionali, la vittima è una giovane donna di Stolac, la località dell'Erzegovina (sud del Paese) vicina all' epicentro del sisma di magnitudo 5.7, individuato a Liubinje. La donna è morta in ospedale a Mostar per le gravi ferite riportate nella sua abitazione interessata da crolli.

Diversi i feriti condotti negli ospedali di Mostar. I media riferiscono di danni a vecchi edifici e a diverse auto colpite da calcinacci e ciminiere crollate. A Mostar, città storica capoluogo dell'Erzegovina (sud del Paese), numerose persone in preda al panico si sono riversate per strada dopo la forte scossa che ha fatto tremare gli edifici.

terremoto in bosnia avvertito in tutta italia 2

In tanti trascorreranno la notte all'aperto. Le autorità locali parlano di possibili danni strutturali a vecchi stabili, che potranno essere verificati con la luce del giorno. Grande paura ha provocato il sisma nei Paesi vicini della regione - Croazia, Montenegro e anche talune regioni della Serbia. La scossa è stata avvertita distintamente in grandi città quali Sarajevo, Tuzla, Spalato, Podgorica.

2 - TERREMOTO IN BOSNIA ERZEGOVINA: SCOSSA MAGNITUDO 6 AVVERTITA IN TUTTA ITALIA, SEGNALAZIONI DAL FRIULI ALLA PUGLIA. PAURA ANCHE A ROMA E NAPOLI

Da www.leggo.it

Un fortissimo terremoto di magnitudo 6 è stato registrato alle ore 23,07 di venerdì 22 aprile nella regione meridionale della Bosnia-Erzegovina. Avvertito distintamente anche in Italia da Nord a Sud. Secondo le stime preliminari dell'European-Mediterranean Sismological Centre, l'epicentro è stato segnalato a 10km di profondità. Le coordinate geografiche (lat, lon) 42.8140, 18.0720. Il terremoto è stato localizzato a 42 chilometri a sudest di Mostar nei pressi di Ljubinje.

terremoto in bosnia avvertito in tutta italia 6

Come riferiscono i media regionali, l'epicentro del sisma è stato localizzato a una ventina di km a est di Stolac, località non lontana da Mostar, il capoluogo della Erzegovina. La forte scossa è stata avvertita distintamente anche a Sarajevo, Tuzla e nella stessa Mostar, dove molte persone sono uscite in strada prese dal panico. Paura anche sulla costa dalmata della Croazia, in particolare a Spalato e Makarska, e in Montenegro dove il sisma si è sentito distintamente in numerose località. Finora non sono giunte notizie di danni a cose o persone.

TERREMOTO IN BOSNIA: SCOSSA AVVERTITA IN TUTTA ITALIA

terremoto in bosnia avvertito in tutta italia 3

La scossa è stata avvertita in gran parte dell'Italia, soprattutto lungo la dorsale Adriatica dal Friuli fino alla Puglia. Numerosissime le segnalazioni su twitter da Nord a Sud: Bari, Pescara, Ancona, Rimini, ma anche in tutta la Campania e in Basilicata molti abitanti segnalano di aver sentito distintamente la scossa, così come a Roma.

Momenti di paura a Napoli, dove è stata distintamente avvertita dalla popolazione la scossa di terremoto registrata alle 23.07 con epicentro in Bosnia. Forte preoccupazione anche nella zona flegrea, che da oltre un anno è alle prese con uno sciame sismico legato al bradisismo: la popolazione di Pozzuoli e dei comuni vicini ha preso d'assalto i siti web dell'Ingv e dell'Osservatorio vesuviano. In Campania per ora non si segnalano danni a cose o persone.

terremoto in bosnia avvertito in tutta italia 7

Sentito anche in Abruzzo, in particolare sulla costa e soprattutto ai piani alti degli edifici, il forte terremoto che ha colpito una località della Bosnia alle 23.07 circa. Segnalazioni arrivano infatti da numerose città, da Pescara a Chieti, da Giulianova a Vasto. Diverse le chiamate ai centralini dei Vigili del Fuoco, ma loro stessi via twitter non segnalano interventi per danni a cose o persone in Italia. In tantissimi fino a notte fonda segnalavano di avere avvertito la scossa sui social network.

Su twitter vari utenti da Mostar in Bosnia, vicinissima all'epicentro, in tarda serata segnalano con foto e video danni a case e auto parcheggiate in strada. La gente qui è scesa tutta in strada per la paura: intere zone sono senza elettricità.

