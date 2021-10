29 ott 2021 13:21

LA TERRA TREMA - UNA FORTE SCOSSA DI TERREMOTO CON MAGNITUDO 4.3 È STATA REGISTRATA IN PROVINCIA DI PESARO URBINO - IL SISMA È STATO PERCEPITO DISTANTAMENTE IN TUTTA LA ZONA E ANCHE IN PROVINCIA DI ANCONA. PER ORA NON CI SONO SEGNALAZIONI DI DANNI O FERITI