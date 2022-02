LA TERRA TREMA – DUE SCOSSE DI TERREMOTO SONO STATE AVVERTITE A MODENA E REGGIO EMILIA: LA PRIMA, ALLE 19.55, È DURATA 3-4 SECONDI E AVEVA MAGNITUDO 4. LA SECONDA ALLE 21, È STATA PIÙ FORTE, DI MAGNITUDO 4,3 – L’EPICENTRO È STATO REGISTRATO IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA. IL SISMA È STATO PERCEPITO DISTINTAMENTE A MODENA E ANCHE A BOLOGNA - NON RISULTANO FERITI O DANNI A COSE, MA LE PERSONE HANNO PAURA. NELLA ZONA SI RICORDANO BENE IL TERREMOTO DEL 2012, CHE CAUSÒ 7 MORTI

Da www.ilrestodelcarlino.it

Terremoto oggi avvertito a Modena e Reggio Emilia. Sono state avvertite chiaramente due scosse: la prima della durata 3-4 secondi di magnitudo 4, alle 19.55 di stasera.

La seconda intorno ale 21 ed è stata percepita dalla popolazione come più forte della precedente. Secondo la rilevazione dell'Ingv è stata di magnitudo tra 4.3.

La prima scossa è stata una scossa breve, ma avvertita chiaramente dalla popolazione della Bassa, anche nella vicina provincia di Mantova e Verona, e in generale nelle aree di confine di Lombardia e Veneto.

L'epicentro è stato registrato a 4 chilometri da Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia, come riporta l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La profondità dell'epicentro è stata di 7 km.

Le altre città vicino all'epicentro sono state Correggio (5 chilometri), San Martino in Rio (7), Rio Saliceto (8), Novellara (8), Campagnola Emilia (8), Cadelbosco di Sopra (10). Questi paesi sono tutti nel Reggiano. I paesi più vicini all'epicentro del Modenese sono stati Carpi (13), Campogalliano (14), Soliera (17).

La seconda scossa di terremoto stata avvertita in particolare a Modena, ma anche a Bologna. Al Teatro comunale di Modena, dove era in programma un concerto in ricordo di Mirella Freni, diverse persone sono uscite.

Al momento non si segnalano danni a cose e non risultano persone ferite, anche se ci sono state tantissime chiamate della gente spaventata. Anche se non sembrano esserci conseguenze, il terremoto ha risvegliato la paura in una zona, che quasi dieci anni fa, fu duramente colpita da un sisma che provocò morti e danni.

"Al momento non sono stati segnalati danni a persone o a cose. Ma stiamo lavorando": lo ha detto Rita Nicolini, direttore della Protezione civile della Regione Emilia Romagna dopo la scossa di terremoto registrata questa sera nel Reggiano. Le verifiche sono ancora in corso da parte della Protezione Civile, coi Vigili del Fuoco e delle Forze dell’ordine.