I TERRAPIATTISTI FONDANO LA RELIGIONE ‘NEOMONDISTA’: "BASTA CON LA TRUFFA DEL SOLE AL CENTRO, MANGIATE SOLO UNA MELA AL GIORNO"

Estratto dell'articolo di Matteo Pucciarelli per "La Repubblica"

GABRIELE CERACCHINI

La terra piatta sì, va bene, "serve ad attirare l'attenzione dei media", l'obiettivo è un altro: fondare una religione. Con tutti i vantaggi che comporta: 8 per mille, luoghi di culto, "avremo le nostre leggi, i nostri tribunali, le nostre scuole, saremo uno Stato nello Stato", spiega Gabriele Ceracchini, che qui è un po' l'animatore e parla senza sosta per ore.

Domenica mattina, sala convegni di un albergo romano vicino a piazza San Giovanni, ci sono un centinaio di persone, età media sulla cinquantina e arrivate da varie parti d'Italia, altre sono collegate su Zoom: si definiscono 'neomondisti' e mettono in discussione tutto. Perché la terra piatta invece che rotonda lo considerano la base: se togli quella, tutto ciò che pensiamo sia vero e condiviso magicamente non lo è più.

Tu Sì Que Vales il terrapiattista Albino Galuppini

[...] Venti euro di quota di partecipazione con incluso il 'delizioso pranzo carpotecnico', vale a dire la tecnica di frutta e ortaggi per creare piatti simili a quelli tradizionali anche a base di carne. L'organizzatrice all'ingresso ha la spilla di ViVi (o V_V), i duri del mondo no-vax, si vende la pasta al platano e il 'manuale della rivoluzione fruttariana sostenibile'. [...]

Domanda dal pubblico di una ragazza: fondiamo un culto o una religione? Sembrano concetti simili ma in effetti non lo sono. Risponde sempre Ceracchini: "Tutte e due le cose". Replica: "Ma la religione è dogmatica". Controrisposta: "La religione è una raccolta di pratiche, anche io sono areligioso, però non dobbiamo farci ingabbiare. Se vogliamo avere tutele e diritti costituzionali serve essere una confessione religiosa...". [...] Non vogliamo fregare nessuno, non vogliamo spillare soldi a nessuno. Dobbiamo farci conoscere, il carabiniere se mi ferma deve sapere subito chi siamo, non dirmi 'ma che stai a di', ma che stai a fa''.

"Uno che ha capito che la terra è piatta non lo freghi più", assicurano qui. "Tutti gli astronauti hanno fatto una finaccia, tutti caduti in depressione perché hanno capito di aver fatto una truffa all’umanità", viene rivelato durante il convegno. La chiamano 'truffa eliocentrica' e se sventi quella allora smetti di pensare che l'11 settembre del 2001 le Torri Gemelle siano state buttate giù dagli aerei di linea, smetti di credere al Covid-19, sostieni l'esistenza delle scie chimiche, contesti "la perdita della sovranità monetaria". C'è quasi l'orgoglio di smentire qualsiasi verità condivisa, o presunta tale. [...]

GABRIELE CERACCHINI

La questione dell'alimentazione viene presa molto sul serio e per questo c'è il banchetto con il manuale in vendita che offre spunti interessanti, per così dire. L'obiettivo finale da raggiungere dopo varie tappe infatti è, o sarebbe, una dieta basata su un unico elemento: la mela. Una sola mela al giorno, alle 19. A quel punto si può smettere di lavarsi i denti, di pulirsi l'ano dopo aver defecato, alle donne scompaiono le mestruazioni, non si patisce più il dolore del parto, il sonno necessario per stare bene si riduce a 4 ore a notte. [...]

“L’ORA LEGALE CI HA RUBATO 1000 ANNI”: L'INCREDIBILE RADUNO DEI TERRAPIATTISTI

Estratto dell'articolo di Marco Carta per "La Repubblica - Edizione Roma"

ALBINO GALUPPINI

[...] Ceracchini è un talento versatile, avendo realizzato anche la grafica del volantino che si ispira al filosofo John Locke: una tartaruga che sorregge gli elefanti. Il suo intervento di apertura è il manifesto della giornata: “Terra piatta, capire per credere”. Insieme a lui c’è anche Albino Galuppìni, una vera e propria star dei terrapiattisti. Fra le sue grandi battaglie c’è quella contro il fuso orario che servirebbe, come afferma in un post sul suo profilo Facebook del 29 ottobre, a «celare il fatto che la Terra non è una sfera». [...]

Galuppini ne è certo e lo rivendica: «Avrei voluto parlare anche di giganti ma ho visto che, quando parlo di loro, succede sempre qualcosa di strano. Pertanto, la mia presentazione verterà, in massima parte della mistificazione dei calendari sicché 1000 anni tondi sono stati aggiunti alla Storia. Quantomeno alla data dalla nascita del Messia. E la cosa che sgomenta è che nessuno se ne è mai accorto!».

Una menzione speciale merita Sara Gamberoni, esperta geografa, secondo cui i fiumi sono un’invenzione dell’uomo. «I fiumi in natura non esistono ma sono in realtà delle antiche infrastrutture, delle opere di ingegneria idraulica». [...]

