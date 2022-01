20 gen 2022 11:21

TERREMOTO IN CALABRIA! - SCOSSA IN MARE DI MAGNITUDO 4.3 A VIBO VALENTIA: PAURA ANCHE A CATANZARO E LAMEZIA - LA PROFONDITÀ DEL SISMA, SECONDO L'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA, È STATA DI 10 CHILOMETRI E HA INTERESSATO GRAN PARTE DELLA REGIONE - LA TERRA HA TREMATO ANCHE IN ALCUNE ZONE DELLE PROVINCE DI CATANZARO, COSENZA E REGGIO…