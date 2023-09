TERREMOTO NEL PORNO! - LA “MOTLEY MODELS”, UNA DELLE PIÙ GROSSE E IMPORTANTI AGENZIE DI PORNOSTAR USA, NON ESISTE PIÙ - IL CAPO E PADRONE, DAVE ROCK, SI E’ DIMESSO E LA SOCIETA’ E’ STATA VENDUTA - MOTIVO? ROCK E’ STATO DENUNCIATO E ACCUSATO DI FILMARE DI NASCOSTO LE RAGAZZE E DI DETENERE UN ARCHIVIO DI IMMAGINI E VIDEO "RUBATI", ESTORTI, SICCHÉ ILLEGALI - BARBARA COSTA: “PER IL MOMENTO LA DENUNCIA E IL VIDEO RUBATO PROVENGONO DA UNA RAGAZZA SOLA, LA PORNOSTAR AURORA FOX, CHE HA LAVORATO NEL PORNO, FINO AL 2022. DAVE ROCK, SE È VERO, CON IL SUO ARCHIVIO "SEGRETO", COSA CI FACEVA? PERCHÉ CE L’AVEVA? A CHE GLI SERVIVA? A RICATTARCI LE RAGAZZE?”

Barbara Costa per Dagospia

Terremoto nel porno. Che succede? Motley Models non esiste più. Motley Models è – era? – una delle più grosse e importanti agenzie di pornostar USA. Gran parte delle ragazze americane che tanto ci piacciono nel porno sono – erano? – gestite dalla Motley. E che cavolo accade? Come un fulmine a ciel sereno Dave Rock, capo e padrone di Motley Models, si è dimesso – con effetto immediato e irrevocabile – da ogni carica, non fa e non farà più parte del mondo del porno, e non solo: la Motley risulta venduta, dalla sera alla mattina, a un privato di cui si attende il nome.

Cosa ha scatenato questo ribaltone improvviso? La f*ga, ovvio! Il signor Dave Rock (stiamo parlando di uno dei capoccia del porno, uno che il porno da par suo se lo comandava, e dal 2010) è stato denunciato – sui social ma importantissimo anche alla polizia – di filmare di nascosto le ragazze, quante non si sa, e di detenere un archivio di immagini e video "rubati", estorti, sicché illegali. Però va detto che per il momento la denuncia e il video rubato provengono da una ragazza sola, la pornostar Aurora Fox, che ha lavorato nel porno, gestita da Motley Models, fino al 2022.

Aurora Fox ha denunciato alle forze dell’ordine e pubblicato sul suo profilo Instagram un video, in cui nuda si sta cambiando la biancheria intima nella magione di Dave Rock (la villona stile hollywoodiano di Dave Rock è sia sua abitazione personale, sia studios di video girati e set di shooting fotografici), che è soltanto un estratto del video incriminato, estratto in cui lei, nel rispetto delle direttive Instagram, non è svestita, e video che Aurora Fox sostiene girato a sua insaputa e senza il suo consenso dal suo ex agente Dave Rock.

E Aurora Fox sostiene di aver visto l’archivio segreto e famigerato di Dave Rock, sempre a casa di lui, archivio diviso in più parti, denominate "worthy", denominate "summer", archivio “con 66 spy-video” di Aurora Fox ma di cui al momento non si sa chi né cosa altro vi sia immesso di illecito e criminale.

Dave Rock si è dimesso e, al momento in cui scrivo, non rilascia dichiarazioni a nessuno, né posta alcunché da alcuna parte. Non è in arresto. E però. Le sue dimissioni istantanee possono essere viste come una qualche… "ammissione" di responsabilità? Come pensate possano essere interpretate? E la vendita – frettolosa, precipitosa – della sua agenzia, a quanto pare senza avvisare nessuno, nemmeno Ryan Kona (di Motley Models capo fotografo nonché braccio destro di Dave Rock e da 7 anni), come può essere vista?

Un tentativo di limitare i danni? Oppure che? Dave Rock, se è vero, con il suo archivio "segreto", cosa ci faceva? Perché ce l’aveva? A che gli serviva? A ricattarci le ragazze? E perché? Va da sé che il "colpevole" Dave Rock, e la sua "vittima" Aurora Fox, rimangono presunti tali fino a uno (o più) verdetto di tribunale.

La transizione di Motley Models al nuovo proprietario è stata a tutta furia affidata a Kristen Kaye, dirigente di marketing della Motley. Kaye si occuperà anche del rebranding dell’agenzia per il nuovo proprietario. Ma le ragazze, non poche, gestite da Motley, sono in ambasce grave. Nessuna finora si era mai lamentata di lavorare con Dave Rock. No, tutt’altro. Diamo credito a chi, come Leana Lovings, come Hime Marie, pornostar Motley Models, ci dicono che Dave Rock con loro “mai si è comportato male, bensì è stato sempre strettamente professionale”?

O diamo credito a chi, come Kylie Rocket, pornostar Motley Models, dopo le accuse, sui social si "sveglia", e ci strilla che non sapeva ma lo temeva, che “Dave Rock avesse un lato oscuro”, e che lei non vuole “più essere associata a Motley Models”, anche se, per il momento, se la vuoi prenotare, “devi rivolgerti a Ryan Kona”, di Motley Models, cioè all’ex braccio destro di Dave Rock…? E pure la sua collega Haley Spades posta “non voglio aver più nulla a che fare con Motley”, e però che, se la vuoi prenotare, per girare, “chiama Ryan Kona”.

O vogliamo credere a chi, come la pornostar Jazmin Luv, si è da poche settimane sganciata da Motley, e ci tiene, e a precisarlo e a sottolinearlo, o a chi, invece, grazie alla Motley Models, è assurta tra le numero uno, e ha vinto Oscar, del Porno, come ad esempio Scarlit Scandal, e (al momento che consegno il pezzo) non fiata? All’interno di Motley Models, i collaboratori più stretti di Dave Rock, si dichiarano increduli e sconvolti. Nessuno difende Rock. Già. Nessuno sapeva niente? Nessuno ha mai sospettato niente?

