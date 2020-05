NON AVERE FEDEZ NEL CODACONS – L’ASSOCIAZIONE DEI CONSUMATORI DENUNCIA FEDEZ PER DIFFAMAZIONE, CALUNNIA, ASSOCIAZIONE A DELINQUERE, VIOLENZA, MINACCE PLURIME E INDUZIONE A COMMETTERE REATI (OMICIDIO NO?): A MARZO IL CODACONS AVEVA DENUNCIATO LE COMMISSIONI “INGANNEVOLI” DI GOFUNDME, LA PIATTAFORMA USATA DAI FERRAGNEZ PER RACCOGLIERE FONDI PER L’EMERGENZA – LA RISPOSTA DEL RAPPER - VIDEO