Mara Rodella per www.corriere.it

Terribile schianto in tarda serata a Rezzato, nell‘hinterland bresciano. Stando alle prima ricostruzione delle forze dell’ordine, lungo la statale 45 bis, cinque giovani, fra i 17 e i 20 anni, hanno perso la vita dopo essere rimasti coinvolte in un drammatico incidente tra un pullman e un’automobile, una Volkswagen Polo: uno scontro frontale che non ha lasciato scampo a coloro che si trovavano nella vettura.

Sopravvissuto invece il conducente del bus, che pare fosse l’unico a bordo. Dopo la mezzanotte ancora sul posto al lavoro per i rilievi e ricostruire la dinamica esatta del sinistro oltre all’identità delle vittime i vigili del fuoco, i carabinieri, gli operatori sanitari in ambulanza e la polizia stradale, oltre alla locale di Rezzato. La prima chiamata ai soccorsi sarebbe stata effettuata poco dopo le 22.30. Traffico in tilt e code si registrano anche lungo la tangenziale che corre sopra la statale.

Dalle prime ricostruzioni sembra che sia stata l’auto, sulla quale viaggiavano quattro ragazzi di 20 anni e una ragazza di 17, a invadere l’opposta corsia di marcia e che l’autista dell’autobus, solo lievemente ferito e trasferito in ambulanza al Pronto Soccorso della Poliambulanza di Brescia, nulla avrebbe potuto fare per evitare lo scontro. I cinque giovani, alcuni di origine stranieri e tutti residenti in Valle Sabbia, sono morti sul colpo.

