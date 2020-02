TERRORE A GERUSALEMME! UN’AUTO PIOMBA IN UN BAR: 14 FERITI, TUTTI SOLDATI – “È TERRORISMO” - L’ATTACCO NELLA ZONA DELLA MOVIDA NOTTURNA DELLA CITTÀ SANTA. LA RIVENDICAZIONE DI HAMAS: "UNA RISPOSTA AL PIANO DI PACE DI TRUMP"...

Da rainews.it

gerusalemme auto piomba dentro un bar

Quattordici persone sono rimaste ferite nel centro di Gerusalemme, una in maniera grave dopo che un'auto ha fatto irruzione in un locale molto frequentato nella zone della movida notturna della Città Santa,e le ha investite.

Secondo la polizia si tratterebbe di un 'atto terroristico'. I feriti sono tutti soldati, della Brigata Golani falciati la notte scorsa da un auto lanciata contro di loro in un attacco terroristico in centro a Gerusalemme. Lo dice l'esercito israeliano spiegando che uno di loro "è stato ferito in modo grave e trasportato in ospedale".

Per gli altri 11 si tratta di ferite leggere. Le forze disicurezza hanno lanciato una caccia all'uomo in città per catturare l'attentatore che è in fuga. Intanto è stata aperta un'indagine per un atto terroristico", ha detto il portavoce della polizia israeliana Mickey Rosenfeld riferendosi all'investimento di un gruppo di persone, in maggioranza soldati, all'esterno di un locale di Gerusalemme.

gerusalemme auto piomba dentro un bar

L'organizzazione di soccorso del Magen David ha detto di aver "curato ed evacuato" 14 persone alla Prima Stazione, un centro di vita notturna e di intrattenimento nella Citta' Santa che si trova a Gerusalemme Ovest ma confina con l'Est. Secondo la polizia, l'auto ha colpito la folla intorno all'1:45 (le 0,45 in Italia) sul viale che confina con questa ex stazione ferroviaria ottomana, trasformata in un centro ricreativo con molti bar e ristoranti.

La rivendicazione di Hamas "Una risposta" al Piano di Pace di Trump. Così Hamas ha salutato l'attacco della notte scorsa nel centro di Gerusalemme che ha ferito 12 soldati israeliani,di cui uno grave. "L'operazione della resistenza a Gerusalemme occupata - ha detto il portavoce di Hamas Hazem Qassem, citato dai media internazionali - è una risposta tangibile del nostro popolo al piano di distruzione di Trump". Già ieri Hamas aveva chiamato i palestinesi "ad aumentare i confronti con l'occupazione e i suoi coloni".

gerusalemme auto piomba dentro un bar