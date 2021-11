TERRORE A LIVERPOOL - UN UOMO SI È FATTO ESPLODERE IN UN TAXI DI FRONTE AL WOMENS’HOSPITAL, NON LONTANO DALLA CATTEDRALE DOVE STAVA PER INIZIARE LA CERIMONIA DEL “REMEMBRANCE DAY”, CON DUEMILA PERSONE RADUNATE PER RICORDARE I CADUTI BRITANNICI - A EVITARE LA STRAGE SAREBBE STATO L’AUTISTA DEL TAXI, DAVE PERRY, CHE È USCITO DALLA VETTURA CHIUDENDO IL KAMIKAZE IN MACCHINA, POCHI SECONDI PRIMA DELL’ESPLOSIONE. SI È INSOSPETTITO QUANDO HA NOTATO CHE IL PASSEGGERO STAVA… - VIDEO CHOC

Mentre il Regno Unito commemorava solennemente i Caduti, a Liverpool un uomo si faceva esplodere in un taxi di fronte al Liverpool Women’s Hospital e non lontano dalla Cattedrale dove, di fronte a duemila persone, stavano per iniziare i due minuti di silenzio di rito.

La Merseyside Police aveva inizialmente escluso una matrice a politica o religiosa ma oggi «l’incidente», come viene definito dagli investigatori, è stato dichiarato di natura terroristica anche se il movente è ancora sconosciuto.

Ieri sera tre giovani uomini di 29, 26 e 21anni sono stati arrestati dalla polizia a Liverpool per violazione della legge britannica sul terrorismo (Terrorism Act).

E un quarto è stato fermato questa mattina. Russ Jackson, capo dell’Antiterrorismo nell’Inghilterra del nordovest ha detto che l’ordigno usato era improvvisato: «Le indagini ora dovranno accertare come è stato costruito e se c’erano altre persone coinvolte».

Ad evitare una strage sarebbe stato l’autista del taxi, Dave Perry, che è riuscito ad uscire in tempo dalla vettura e a chiudere il presunto kamikaze in macchina pochi secondi prima dell’esplosione. L’autista è stato dimesso poche ore dopo il ricovero per le ferite lievi riportate mentre il presunto attentatore è l’unica vittima.

Perry ha raccontato che il passeggero era salito a Sefton Park ed era rimasto in silenzio fino all’arrivo davanti all’ospedale quanto l’autista ha notato che stava armeggiando con qualcosa e si è insospettito. Sui social il tassista è diventato rapidamente un eroe.

Anche la sindaca della città Joanne Anderson ha voluto lodare il suo comportamento: «Coi suoi sforzi eroici è riuscito a evitare quello che avrebbe potuto essere qualcosa di terribile per l’ospedale. I nostri ringraziamenti vanno a lui e ai nostri servizi di emergenza».

Per la Gran Bretagna è il secondo segnale d’allarme in poco tempo. Soltanto un mese fa il deputato conservatore Sir David Amess veniva ucciso in Essex per mano di un presunto sostenitore dell’Isis. Proprio mentre esplodeva quel taxi all’ospedale di Liverpool, a Londra al «Cenotaph» di Whitehall, l’intero establishment della politica e della monarchia britannica, con Boris Johnson e il Principe Carlo in prima fila, ricordava gli eroi delle guerre mondiali tra infinite corone di tradizionali papaveri rossi, simbolo della memoria e indossati dagli inglesi in questi giorni.

Non può essere una casualità anche se Priti Patel, ministra dell’Interno del governo britannico di Boris Johnson, non si è sbilanciata sul potenziale movente dell’accaduto. «La polizia e i servizi di emergenza stanno lavorando duramente per stabilire cosa sia successo e dobbiamo dare loro il tempo e lo spazio necessari» a indagare, ha tagliato corto.

«Siamo consapevoli del fatto che vi fossero in corso eventi del Remembrance Day a poca distanza, non possiamo al momento trarre conclusioni, ma è una linea d’indagine che stiamo seguendo», ha detto Jackson.

L’ospedale e la zona dell’incidente restano transennati, con una forte presenza di polizia e di vigili del fuoco. Una dirigente della Merseyside Police ha precisato che la vittima è in via d’identificazione e che l’accesso al nosocomio rimane «ristretto fino a nuovo ordine». Ha inoltre invitato la cittadinanza a essere «calma, ma vigile».

