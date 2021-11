LA TERZA DIMENSIONE DELLO SPOT - SULLO SCHERMO DI PICCADILLY CIRCUS, A LONDRA, VIENE PROIETTATA DA QUALCHE GIORNO LA PUBBLICITA' 3D DEL FILM "WHEEL OF TIME", NUOVO DRAMMA FANTASY DI AMAZON PRIME - UNA GIGANTESCA MANO SI TENDE VERSO I PASSANTI, QUASI A VOLERLI AFFERRARE, SEGUITA DA UN MOSTRO INCAPUCCIATO E DA UN SERPENTE - PER RIUSCIRE A RENDERLA REALE, L'ATTRICE ROSAMUNDE PIKE HA DOVUTO GIRARE RIPRESE PERSONALIZZATE... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

I visitatori del Piccadilly Circus di Londra sono stati sorpresi da una mano gigante che si è "tesa" da uno schermo pubblicitario per promuovere un nuovo dramma fantasy, The Wheel of Time. La mano appartiene alla star dello show Rosamund Pike e sembra uscire dal cartellone digitale, seguita da un mostro incappucciato e da un serpente 3D.

Lo spettacolo, che è descritto come il nuovo Game of Thrones, è trasmesso in streaming da Amazon Prime. Campagne pubblicitarie simili con gli annunci 3D sono in corso a Parigi, New York, Madrid e Tokyo.

Pike, 42 anni, che interpreta Moiraine Damodred, capo della banda tutta al femminile di Aes Sedai nel dramma, ha filmato scene speciali per ogni luogo del cartellone per massimizzare l'effetto tridimensionale per le persone a terra.

La clip è progettata per dimostrare i poteri speciali che Pike ha all'interno dello spettacolo. La campagna è gestita dall'agenzia pubblicitaria Amplify.

Alex Wilson, direttore creativo dell'agenzia, ha dichiarato: «Abbiamo filmato Rosamund Pike sul set a Praga in collaborazione con Amazon Studios, realizzando diverse riprese personalizzate. Lavorando con Pike e il suo coordinatore del movimento, abbiamo sviluppato una coreografia che avrebbe permesso al suo personaggio di sentirsi come se stesse davvero raggiungendo il pubblico fuori dallo schermo, indipendentemente dalla città in cui si trovava».

Ha aggiunto: «Per la prima volta, abbiamo catturato una ripresa live-action con la star Rosamund Pike, combinandola con effetti visivi di qualità da spettacolo e animazioni 3D su misura. Così facendo, abbiamo nuovamente infranto il formato delle illusioni anamorfiche OOH 3D e portato in vita La Ruota del Tempo per il pubblico come mai prima d'ora».

Greg Coleman, responsabile globale del marketing in franchising di Amazon Prime Video, ha dichiarato ad Adweek: «I nostri personaggi sono così commoventi e riconoscibili che volevamo portarli fisicamente nel nostro mondo. Non pensavamo che le opzioni di marketing tradizionali potessero offrire un'esperienza sensoriale sufficiente, quindi abbiamo cercato opzioni più tattili come: esperienze interattive, trailer a 360° e cartelloni pubblicitari anamorfici, che trasportano il nostro pubblico nel mondo dello spettacolo».

