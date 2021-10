4 ott 2021 09:37

LA TERZA DOSE? SARA' UN VACCINO PFIZER O MODERNA, ANCHE PER CHI HA RICEVUTO ASTRAZENECA - IL GENERALE FIGLIUOLO: "NEGLI USA LA STANNO FACENDO AGLI OVER 65, LO STESSO IN FRANCIA, IN GRAN BRETAGNA DAI 50 ANNI IN SU. NOI ASPETTIAMO E POI DAREMO LE INDICAZIONI. SIAMO PARTITI CON OVER 80, RSA E SANITARI OVER 60. A BREVE USCIRA' LA CIRCOLARE PER I FRAGILI..."