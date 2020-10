LA TERZA ETÀ DELL’ORO - SALLY D’ANGELO HA 66 ANNI MA HA DEBUTTATO NEL PORNO QUANDO NE AVEVA 59 - BARBARA COSTA: “FA IMPAZZIRE I FOLLOWER COI SUOI VIDEO DA "NONNASTRA", IN CUI SVEZZA NIPOTINI E NIPOTINE, E COI FILMATI IN CUI LE 60ENNI GODONO, ALLA FACCIA DEL POLITICAMENTE CORRETTO. SALLY D’ANGELO PROVIENE DA UNA FAMIGLIA NUMEROSA E MOLTO POVERA: SEI FRATELLI, VITA DURA, SCUOLE ORDINARIE, LAVORO DA OPERAIA APPENA OTTENUTO IL DIPLOMA. MA POI…” - VIDEO + FOTO

Barbara Costa per Dagospia

sally dangelo 8

La signora ha 66 anni, alla sua vera età ci tiene, è il suo vanto, e voi, di Pornhub, correggete subito quella data: le avete dato ben 5 anni di meno! Mai chiedere l’età di una donna, che buffonata, roba da femministe alla canna del gas, roba che la signora Sally D’Angelo ci sputa sopra, lei che te la sbatte davanti, in video, la sua età, il suo corpo che dimostra quell’età, la sua pelle di mani e piedi e collo che non può barare, con quelle rughe solcate, e quelle macchie, che coprono un corpo innegabilmente anziano.

Anziano, vecchio, certo non decrepito per il porno, e la signora Sally nel porno non è una principiante ma nemmeno una veterana: la sua data d’ingresso sul set segna il 2013. Sette anni fa, a 59 anni, non era certo di primo pelo, pelo che comunque non c’è, sul suo sesso bianco ma depilato, forse con le labbra vaginali rifatte, e con l’ano sbiancato, fillerato, avrà corso ai ripari dove può, dove avrà creduto necessario, e però, se la cercano, se con lei sono milioni di s*ghe, è indiscutibile, la nonna del porno piace, arrapa, intriga, c’è voglia di vederla, e questo Sally D’Angelo lo sa benissimo.

sally dangelo 9

È entrata nel porno e mica col rimpianto del tempo che fu, del porno di una volta, del si stava meglio prima, macché, lei è arrivata armata dei suoi social ed è sui social e coi social che la signora fa la guerra alle colleghe anagraficamente sue nipoti, non mettendosi in competizione con loro, ma rubandogli quanti più fan infoiati sì.

E ci riesce, la signora, coi suoi video "step-incest", da "nonnastra" che svezza nipotini e nipotine, e coi suoi video lesbici su canali porno alle più "attempate" tra le pornostar dedicati, siti come "60 Plus Milfs", dove 60enni in calore sc*pano come 20enni, tra loro, o con uno e più uomini e, alla faccia del politicamente corretto, godono come ossesse se con loro ci sta e si dà da fare un maschione nero!

sally dangelo 26

Se non trovi foto e performance della signora D’Angelo quando era più giovane, è tutta colpa di suo marito: è lui, il colpevole, lui che ha ritardato l’ingresso nel porno di tali gambe "tardo-teen". A parte 4 filmetti hot girati a inizio anni '90, il salto nel porno che conta Sally lo avrebbe fatto molto prima, ad esempio 20 anni fa, quando una superstar del settore quale Nina Hartley la voleva scritturare.

Ma niente, il marito di Sally aveva un lavoro "importante" e tremava all’idea di cosa avrebbero potuto pensare – e dire – gli altri alla vista di una moglie alle prese con tali sconcezze! Sconcezze ovvero sc*pate che però in privato i coniugi D’Angelo facevano tra loro e con chiunque a loro piacesse in rapporti scambisti e orge e sperimentazioni sessuali le più spinte. Il sì maritale Sally l’ha strappato alla soglia dei 60 anni (col marito pensionato?) in tempo per porno pluripremiati, e per fondare "CityGirlz", una casa di produzione tutta sua.

sally dangelo 32

Sally D’Angelo proviene da una famiglia molto numerosa e molto povera, della sua lunga vita prima del porno c’è poco di allegro: sei fratelli, vita dura, scuole ordinarie, lavoro da operaia appena ottenuto il diploma. Sally non è un tipo dimesso, l’avrai intuito, lei in 10 anni da operaia è riuscita a salire quasi ai vertici della ditta di conserve per cui lavorava. E appena arrivata al top… ha mollato, se n’è andata, per fare la barista, o meglio, la topless-girl, e la ballerina nei locali di strip-tease. Il suo corpo se è notevole oggi immaginatelo giovane, anche se con meno tette.

sally dangelo 20

Non sono riuscita a scoprire se il volume spropositato dei seni della signora siano un regalo porno, una sventatezza porno, o magari ballonzolassero in quell’imbarazzante maniera già prima di dare il via alle pornate. Va detto che non tutti i suoi fan li apprezzano, anzi, si dividono in tre categorie: chi li adora, chi ne ha avversione (“te l’hanno rifatti storti!”), e chi timore, e non dei seni in sé, ma del solco esagerato tra loro!

Ancora stai lì, col sopracciglio alzato, a storcere il naso? Davvero credi che le donne di "quella" età dovrebbero essere… come? Come sei tu, come è tua mamma, tua nonna, tua moglie? Sally D’Angelo non ha acciacchi, o almeno, non li fa vedere, pornare è una fatica che lei a quanto pare non sente, e che la benefica, la magnifica.

sally dangelo 21

A ritirarsi non ci pensa proprio. Lei in poltrona a far la calza non ci sta, lei in poltrona lecca la f*ga delle coetanee sue, lei in cucina a far la torta ci può pure stare, basta che un grosso aitante caz*one la faccia godere da dietro. Le sue natiche fanno invidia a molte 40enni, e poi, dì la verità, la vedi infelice? Sally D’Angelo è entrata nel porno oltre la menopausa, Sally D’Angelo è oltre ogni trono over, oltre ogni quota pensione, Sally D’Angelo è schiacciante emancipazione. Hai visto il suo video su Twitter dove sfila in lingerie? Quali sozze-curiosità ti scatena?

