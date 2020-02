UNA TERZA PERSONA È DECEDUTA A CAUSA DEL CORONAVIRUS IN LOMBARDIA: E’ LA QUARTA VITTIMA IN ITALIA - È UN UOMO DI 84 ANNI CHE ERA RICOVERATO ALL’OSPEDALE “GIOVANNI XXIII” DI BERGAMO PER ALTRE PATOLOGIE - CINQUEMILA CHIAMATE ALL’ORA: VA IN TILT IL NUMERO VERDE ATTIVATO IN LOMBARDIA PER L’EMERGENZA EPIDEMIA - SALGONO A 16 CASI POSITIVI EMILIA ROMAGNA - ALTRI 2 CASI IN VENETO…

CORONAVIRUS: TERZO MORTO IN LOMBARDIA, QUARTO IN ITALIA

(ANSA) - Una terza persona è deceduta a causa del Coronavirus in Lombardia, quarta vittima dunque in Italia. Si tratta di un uomo di 84 anni che era ricoverato al Giovanni XXIII di Bergamo.

PSICOSI CORONAVIRUS - ASSALTO AI SUPERMERCATI

FONTANA, 165 CONTAGI, MORTO AVEVA ALTRE PATOLOGIE

(ANSA) - L'uomo deceduto per coronavirus a Bergamo era "una persona anziana con altre patologie": lo ha spiegato il presidente della Lombardia Attilio Fontana intervenendo a Radio anch'io su Radio Rai 1, aggiungendo che il numero dei contagiati in regione è salito a 165.

CORONAVIRUS: FONTANA, CORSA ALIMENTI NON HA SENSO

(ANSA) - "La corsa agli alimenti non ha senso. I rifornimenti sono assicurati": così ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana parlando a Rtl, aggiungendo che bisogna "fare la vita di tutti i giorni come prima".

un malato di coronavirus trasportato in ospedale

CORONAVIRUS: ATTIVATI VARCHI CONTROLLO A VO'

(ANSA) - Sono attivi dalle ore 8.00 i varchi di accesso al comune di Vo', come misura per contenere la diffusione del Coronavirus. Al momento sono presidiati da Carabinieri e Polizia. Il sindaco, Martini, ha però già evidenziato un problema. "Uno dei posti di blocco, al confine con Bestia, dev'essere spostato più indietro, altrimenti 'taglia' fuori dal contenimento una cinquantina di famiglie della frazione di Zovon".

CORONAVIRUS: VENETO, ALTRI 2 CASI VENEZIA E PADOVANO

le strade vuote di codogno

(ANSA) - In Veneto ai 25 casi di ieri si sono aggiunti altri due casi di Coronavirus. Lo riferisce la Regione Veneto. Si tratta di una persona anziana del centro storico di Venezia, che era già ricoverata all'Ospedale Civile e che è stata trovata positiva al virus, e di una persona del Padovano. Si tratta di persone appartenenti agli stessi cluster già noti nel veneziano e nel padovano.

CORONAVIRUS: 5MILA CHIAMATE/ORA, TILT NUMERO VERDE LOMBARDIA

psicosi coronavirus comune di casalpusterlengo

(ANSA) - Con l'aumentare del numero dei contagiati e la crescente preoccupazione nell'opinione pubblica anche il numero verde per l'emergenza Coronavirus fornito in Lombardia, preso d'assalto, ieri, è andato in tilt. La segnalazione è giunta all'ANSA da molti cittadini che non solo non riuscivano a trovare libero, ma non riuscivano proprio a connettersi, con la telefonata che cadeva dopo il primo squillo. Il problema è durato per molte ore. Secondo quanto si è appreso le oltre centro linee in entrata del numero verde sono andate in sovraccarico per l'arrivo, secondo fonti mediche, di oltre 5mila telefonate all'ora. Stamani, secondo quanto appreso, la situazione è temporaneamente migliorata per poi tornare ad essere critica.

coronavirus città infettata

CORONAVIRUS: SALGONO A 16 CASI POSITIVI EMILIA ROMAGNA

(ANSA) - Si registrano sette nuovi casi di positività al coronavirus in Emilia-Romagna, tutti riconducibili al focolaio lombardo: cinque, di cui quattro cittadini lodigiani, riscontrati a Piacenza, e due cittadini della provincia di Parma (che si erano recati a Codogno), ricoverati in isolamento al reparto infettivi all'ospedale di Parma e in buone condizioni. I casi positivi in regione salgono quindi a 16.