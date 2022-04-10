Anziano morto con 340 mila euro
Anziano morto con 340 mila euro 2
Anziano morto con 340 mila euro 3
UN TESORO DA INFARTO - A ROMA UN ANZIANO E' MORTO PER UN ATTACCO CARDIACO MENTRE VENIVA TRASPORTATO IN OSPEDALE - NELLA GIACCA I MEDICI GLI HANNO TROVATO 12 MILA EURO IN CONTANTI E 330 MILA EURO IN ASSEGNI CIRCOLARE, LE CHIAVI DI UNA FERRARI, DI UNA MERCEDES E ANCHE DI UNA CADILLAC - LA POLIZIA HA POI ESEGUITO ULTERIORI ACCERTAMENTI E HA SCOPERTO CHE...-
Anziano morto con 340 mila euro
Anziano morto con 340 mila euro 2
Anziano morto con 340 mila euro 3
DALLA GENERAZIONE Z ALLA GENERAZIONE 5 STELLE. CIAO POVERI! MONICA SETTA DOPO IL FLOP DEL SUO PROGRAMMA E LO SPOSTAMENTO IN TERZA SERATA DECIDE DI FESTEGGIARE FACENDOSI FOTOGRAFARE CON SCARPE ROSSE E TACCO A SPILLO SUL DIVANO DI UNA SUITE IN UN LUSSUOSO ALBERGO. MA PAGA LEI? DOPO IL LUCULLIANO PRANZO ( HISSÀ SE AVRÀ USATO ANCHE LA PALESTRA ) IL SUO SORRISO PACIOCCONE IMMORTALATO NEL POST AVEVA UN SOLO MESSAGGIO RECONDITO: CIAO POVERI!
PERCHE’ ZELENSKY E’ STATO UN IRRESPONSABILE – ANTONIO SOCCI: IL 19 FEBBRAIO IL CANCELLIERE TEDESCO SCHOLZ HA PROPOSTO AL PRESIDENTE UCRAINO LA POSSIBILITÀ DI UNA DE-ESCALATION: LA CONDIZIONE ERA “RINUNCIARE ALL'ADESIONE ALLA NATO” E “DICHIARARE LA NEUTRALITÀ”. EBBENE, ZELENSKY HA RISPOSTO NO. OGGI BIDEN PUNTA SULLA PROSECUZIONE DEL CONFLITTO PER ABBATTERE PUTIN. FORSE OGGI IL PRESIDENTE UCRAINO DEVE..."
GENERALI DELLE MIE BRAME - L’ESITO DEL DUELLO TRA NAGEL-DONNET E CALTAGIRONE-DEL VECCHIO VERRÀ DECISO IL 29 APRILE DAL VOTO DEI FONDI INTERNAZIONALI AZIONISTI DEL LEONE DI TRIESTE – OGGI ISS E GLASS LEWIS, LE DUE MAGGIORI SOCIETÀ DI CONSULENZA MONDIALI SPECIALIZZATE NELLE RACCOMANDAZIONI DI VOTO PER GLI INVESTITORI, CONSIGLIANO, CON COMMENTI MOLTO DRASTICI, DI NON VOTARE LA LISTA CALTAGIRONE
"IN DITTATURA I BAMBINI SI CARIANO MENO I DENTI, PERCHE' SE FANNO LA FAME MANGIANO MENO ZUCCHERO" - MAURIZIO CROZZA PER LA PRIMA VOLTA NEI PANNI DI ALESSANDRO ORSINI - "IO SONO UN GUERRIERO. IO SONO UN COMBATTENTE DELLA CULTURA. COS'ALTRO DOVREI DIRE PER DIMOSTRARE CHE SONO UN GUERRIERO?..." - VIDEO
FLASH! LA ROMA SOFFRE MA VINCE IN RIMONTA. CARLES PEREZ E SMALLING RIBALTANO LA SALERNITANA - NEL PRIMO TEMPO PROTESTE GIALLOROSSE PER DUE RIGORI NEGATI - NEL PRIMO MKHYTARIAN VA A TERRA IN AREA, L’ARBITRO VOLPI VIENE RICHIAMATO DAL VAR MA PREFERISCE NON ANDARE A RIVEDERE LE IMMAGINI – QUALCHE MINUTO DOPO IL VAR RICHIAMA L'ARBITRO, CHE STAVOLTA VA A VEDERE E TORNA SUI SUOI PASSI DOPO IL RIGORE CONCESSO PER IL FALLO AL LIMITE SU FELIX...
CAFONALINO - I PREGIUDIZI ME LI MAGNO: CENERESTE CON DEI TAGLIONI AL TARTUFO CUCINATI DA UN RAGAZZO CON LA SINDROME DI DOWN E LO SPETTRO AUTISTICO? AL CINEMA FARNESE DI ROMA PRESENTATO IL DOCUFILM “LE RICETTE DELLO CHEF ANTONIO PER LA RIVOLUZIONE”, CHE RACCONTA LA STORIA DELL’ALBERGO ETICO, IN CUI IL 60% DELLO STAFF È COMPOSTO DA PERSONE CON DISABILITÀ - PRESENTI ALLA SERATA ANCHE IL SENATORE COMINCINI, GLI ONOREVOLI ALEMANNO, CRIPPA E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
CARA, NON VEDO UN CAZZO – UTILIZZARE REGOLARMENTE IL VIAGRA POTREBBE PROVOCARE PROBLEMI ALLA VISTA: SECONDO UNO STUDIO DELLA "BRITISH COLUMBIA UNIVERSITY", SI TRATTEREBBE DI UN EFFETTO COLLATERALE RISCONTRATO ANCHE IN CIALIS, LEVITRA E SPEDRA, TUTTI INDICATI COME POTENZIALI FATTORI SCATENANTI DI PROBLEMI AGLI OCCHI – I RICERCATORI HANNO SCOPERTO CHE POSSONO PROVOCARE IMPROVVISE PERDITE DELLA VISTA O LA COMPARSA DI…