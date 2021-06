TEST A TEST - LA GERMANIA HA FATTO DEI TAMPONI RAPIDI LA SUA STRATEGIA CONTRO IL COVID - PER I TANTI TEDESCHI NON VACCINATI LA CHIAVE PER LA LIBERTA' E' MOSTRARE UN TEST NEGATIVO NON PIU' VECCHIO DI 48 ORE - CAFFE' E LOCALI NOTTURNI ABBANDONATI SONO STATI RICONVERTITI IN CENTRI PER I TAMPONI - NON MANCANO LE ACCUSE DI SPRECO DI DENARO PUBBLICO - SOLO NEI MESI DI MARZO E APRILE HA SGANCIATO 576 MILIONI DI EURO PER IL SUO PROGRAMMA

Dagotraduzione da Dnyuz

Vuoi uscire a mangiare fuori in Germania? Fai un test. Vuoi soggiornare in hotel come turista o allenarti in palestra? Stessa risposta.

Per i tanti tedeschi non ancora vaccinati, la chiave della libertà dal Covid arriva da un tampone nasale, e i centri di test rapidi si sono moltiplicati a una velocità solitamente riservata alle autostrade.

I caffè e i locali notturni abbandonati sono stati convertiti. Le tende per matrimoni sono state riproposte. Anche i sedili posteriori dei taxi bicicletta hanno un nuovo uso, poiché i turisti sono stati sostituiti da tedeschi sottoposti a tamponi da tester in equipaggiamento protettivo completo.

La Germania è uno dei pochi paesi che scommettono pesantemente sui test, oltre che sui vaccini, per sconfiggere la pandemia. L'idea è quella di trovare persone potenzialmente infette prima che possano unirsi alla folla nelle sale da concerto e nei ristoranti e diffondere il virus.

Il sistema di test è molto diverso da gran parte degli Stati Uniti, dove in molti luoghi le persone hanno iniziato a cenare al chiuso o a sudare insieme nelle palestre con quasi nessun requisito. Anche in Gran Bretagna, dove il governo distribuisce test rapidi gratuiti e gli scolari ne hanno utilizzati più di 50 milioni da gennaio, i test non fanno parte della vita quotidiana.

Ma in Germania, le persone che vogliono partecipare a vari tipi di attività sociali indoor o di cura personale hanno bisogno di un test rapido negativo non più vecchio di 24 ore.

Ora ci sono 15.000 centri di test pop-up in tutto il paese, più di 1.300 solo a Berlino. I centri sono finanziati dal governo, che ha speso centinaia di milioni di euro nella rete ad hoc. E una task force guidata da due ministri del governo sta assicurando che le scuole e gli asili nido abbiano abbastanza di questi test antigenici rapidi da somministrare ai bambini almeno due volte a settimana.

Separatamente, i kit fai-da-te sono diventati onnipresenti nelle casse dei supermercati, nelle farmacie e persino nelle stazioni di servizio da quando sono stati immessi sul mercato all'inizio di quest'anno.

Gli esperti in Germania affermano di ritenere che i test stiano aiutando a ridurre il numero di casi di virus, sebbene le prove siano sfuggenti.

«Vediamo che il tasso di infezione qui sta calando più velocemente che in altri paesi che hanno numeri di vaccinazione simili», ha affermato il prof. Ulf Dittmer, direttore della virologia presso l'ospedale universitario nella città occidentale di Essen. «E penso che in parte sia merito dei test diffusi».

Quasi il 23% dei tedeschi è completamente vaccinato, il che significa che non deve presentare i risultati dei test. Un altro 47% ha ricevuto almeno una dose del vaccino, e a partire da martedì ci sono state solo 20,8 infezioni ogni 100.000 persone in una settimana, un numero che non si vedeva dall'inizio di ottobre, prima che la seconda ondata iniziasse a diffondersi.

Durante la pandemia, la Germania è stata un leader mondiale sul tema test diffusi. È stato uno dei primi paesi a sviluppare un test per rilevare il coronavirus e si è affidato ai test per identificare e abbattere le catene di infezione. Dalla scorsa estate, tutti coloro che tornano da vacanze in paesi con alti tassi di infezione vengono testati.

Il professor Dittmer ha spiegato che anche se i test dell'antigene sono meno sensibili dei test PCR, che richiedono più tempo per l'elaborazione, sono efficaci nel trovare persone con alte cariche virali, quelle cioè che hanno maggiori probabilità di infettare gli altri.

Il sistema di test non è stato esente da critiche. Il generoso finanziamento del governo ha avuto lo scopo di rendere semplice per le persone sottoporsi a test, una reazione politica alla campagna di vaccinazione lenta ed eccessivamente burocratica.

Ma il boom ha portato ad accuse di spreco. Il ministro della salute tedesco, Jens Spahn, è stato costretto a incontrare i legislatori statali dopo che nelle ultime settimane sono emerse accuse di frode.

Il governo federale ha speso 576 milioni di euro per il suo programma di test a marzo e aprile. I dati di maggio, quando è esploso il numero dei tester privati, non sono ancora stati resi noti.

Sebbene i test rapidi siano disponibili in altri paesi, non sono alla base della strategia di riapertura quotidiana.

Negli Stati Uniti, i test antigenici sono ampiamente disponibili, ma non fanno parte di alcuna strategia nazionale di test. In Francia, mostrare la prova del recente recupero da Covid-19, della vaccinazione o di un test di coronavirus negativo è obbligatorio solo per eventi o luoghi in cui partecipano più di 1.000 persone. Gli italiani devono solo fornire la prova di un test negativo per partecipare a matrimoni, battesimi o altre grandi cerimonie, o per viaggiare fuori dalla loro regione d'origine.

L'idea di testare la libertà in Germania è iniziata per la prima volta a Tubinga, una città universitaria nello stato sud-occidentale del Baden-Württemberg. Nelle settimane precedenti il Natale dell'anno scorso, la Croce Rossa locale ha allestito una tenda nel centro della città e ha iniziato a somministrare gratuitamente al pubblico test rapidi dell'antigene. Solo a chi è risultato negativo è stato permesso di entrare in centro città per visitare i negozi o gli stand di un mercatino di Natale.

Ad aprile, il governatore dello stato del Saarland, nel sud-ovest, ha avviato un programma in tutto lo stato che consentiva alle persone di testarsi per incontrarsi per un drink o assistere a uno spettacolo allo Staatstheater Saarbrücken, che grazie al programma di test era l'unico nel paese aperto ad aprile. Sono state tamponate fino a 400.000 persone a settimana.

Coloro che hanno avuto la fortuna di assistere alle esibizioni, indossando la mascherina e con un test negativo, sono stati entusiasti dell'opportunità. «Sono stato entusiasta di venire qui tutto il giorno», ha esclamato Sabine Kley, mentre si affrettava al suo posto per la prima tedesca di "Macbeth Underworld" il 18 aprile. «È meraviglioso e mi sento al sicuro».

Nelle ultime settimane, gli stati tedeschi con un basso numero di casi hanno iniziato a revocare i requisiti del test negativo, in particolare per attività considerate a basso rischio come mangiare all'aperto. Ma alcuni stati tedeschi li tengono in funzione per attività come pernottamenti per turisti, assistere a concerti e mangiare all'interno dei ristoranti.