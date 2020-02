TESTAMENTO & RODIMENTO – KIRK DOUGLAS HA DONATO IL PATRIMONIO IN BENEFICENZA SENZA LASCIARE NULLA A SUO FIGLIO MICHAEL E AI NIPOTI: LA STAR, SCOMPARSA IL 5 FEBBRAIO, AVEVA DA PARTE 61 MILIONI DI DOLLARI E BEN 51 MILIONI SONO STATI DESTINATI DALLA SUA FONDAZIONE ALLE PERSONE BISOGNOSE – NON UNA TRAGEDIA PER MICHAEL CHE NELLA SUA CARRIERA SI È MESSO IN TASCA OLTRE…

Francesco Tortora per "www.corriere.it"

kirk e michael douglas

In vita Kirk Douglas ha sempre finanziato associazioni caritatevoli. A quasi 20 giorni dalla sua morte il tabloid Mirror svela che l'indimenticabile attore americano ha donato l'intero patrimonio in beneficenza senza lasciare nulla a suo figlio Michael e ai nipoti.

Un patrimonio di 61 milioni di dollari

La star, scomparso il 5 febbraio all'età di 103 anni, possedeva un patrimonio di 61 milioni di dollari. La maggior parte dell'eredità (circa 51 milioni di dollari) sono stati destinati alla Fondazione Douglas, creata tanti anni fa dallo stesso Kirk e da sua moglie Anne per "aiutare le persone sole e in difficoltà".

kirk douglas con la moglie anne, il figlio micheal e catherine zeta jones

Tra i beneficiari della fondazione ci sono l'ateneo St. Lawrence University, che finanzierà borse di studio per studenti svantaggiati, il Tempio del Sinai di Westwood, che ospita il centro per l'infanzia "Kirk and Anne Douglas Childhood Center", il cinema restaurato "Kirk Douglas Theatre di Culver City e infine l'ospedale pediatrico di Los Angeles.

kirk, diandra, cameron, anne e michael douglas 1991

Ma Michael ne ha 300...

Non è chiaro a chi siano stati destinati i restanti 10 milioni, ma è certo che non saranno ereditati da Michael e dai nipoti. Michael non rimarrà certo al verde poiché durante la sua carriera di attore e produttore ha messo da parte un patrimonio di oltre 300 milioni di dollari.

kirk e anne douglas

Pochi giorni dopo la scomparsa di sua padre la star di "Wall Street" e "Basic Instinct" ha iniziato a fare campagna elettorale per Michael Bloomberg e ha partecipato a un banchetto a Quincy, nel Massachusetts: "Bloomberg è uno dei migliori candidati che abbiamo avuto negli ultimi 40 anni" ha dichiarato l'attore.

