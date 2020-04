17 apr 2020 10:30

TESTATI E IMBARCATI – "EMIRATES" È LA PRIMA COMPAGNIA AL MONDO A INTRODURRE IL TEST SIEROLOGICO PER I PASSEGGERI: LE PERSONE CHE DOVEVANO IMBARCARSI SU UN VOLO PER LA TUNISIA SONO STATE TUTTE SOTTOPOSTE AL PRELIEVO DEL SANGUE PER IL TEST RAPIDO PER COVID-19 DIRETTAMENTE AL GATE DI IMBARCO DELL'AEROPORTO – I RISULTATI SONO STATI RESI DISPONIBILI IN 10 MINUTI E…