TESTE DI PONTE – COME CAMBIANO LE COSE IN UN ANNO! "AUTOSTRADE PER L'ITALIA" SI COSPARGE IL CAPO DI CENERE E COMPRA UNA PAGINA SU TUTTI I GIORNALI PER UNA LETTERA APERTA 12 MESI DOPO IL CROLLO DEL PONTE MORANDI – L’ANNO SCORSO INVECE A CORPI ANCORA CALDI L’AD CASTELLUCCI E I BENETTON INSISTEVANO A DIRE CHE LORO NON C’ENTRAVANO NIENTE CON IL CROLLO – VIDEO

LA LETTERA APERTA DI ATLANTIA - AUTOSTRADE PER L'ITALIA A UN ANNO DAL CROLLO DEL PONTE MORANDI

1 – LA LETTERA APERTA DI ATLANTIA-AUTOSTRADE PER L’ITALIA PUBBLICATA OGGI DAI QUOTIDIANI

14 agosto 2018 - 14 agosto 2019

A un anno dalla tragedia del Ponte Morandi, il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l'Italia, quello di Atlantia e i lavoratori di tutto il gruppo rinnovano il cordoglio e la compassione più sincera per le vittime del crollo e per il dolore dei loro familiari.

Questi sentimenti rimarranno per sempre nei cuori e nelle menti delle don-ne e degli uomini di Autostrade per l'Italia, che nell'ultimo anno si sono adoperati senza sosta per lenire le ferite della comunità genovese, rafforzando la determinazione a fare sempre di più e meglio per gestire una rete che ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo economico e alla coesione socia-le del nostro Paese, e nella quale accogliamo ogni giorno milioni di persone.

Crolla il ponte Morandi a Genova

Siamo consapevoli e profondamente rammaricati per la gravità delle sofferenze e dei disagi causati all'intera comunità genovese dal crollo del Ponte Morandi. E abbiamo sentito e sentiamo come nostro dovere quello di dare il massimo contributo per riportare la normalità nella vita quotidiana della città.

castellucci

Abbiamo cercato, con umiltà e impegno e in stretta collaborazione con tutte le istituzioni locali, di dare supporto, sostegno e speranza a coloro che sono stati colpiti dal tragico evento negli affetti, nella memoria, nel lavoro e nell'attività d'impresa. Le donne e gli uomini del nostro gruppo hanno e avranno Genova nel cuore. Per sempre.

2 – UN GIORNALISTA INGLESE CHIEDE ALL’AD DI AUTOSTRADE, CASTELLUCCI: “MA DAVVERO NON VOLETE SCUSARVI?” - LA RISPOSTA: “UNO CHIEDE SCUSA QUANDO SI SENTE RESPONSABILE. LASCIAMO CHE SIA LA MAGISTRATURA AD ACCERTARE LA VERITÀ” - “JENA”: “IL COMUNICATO DI AUTOSTRADE SI POTREBBE SINTETIZZARE IN SEI PAROLE: “SCUSATECI, NON L’ABBIAMO FATTO APPOSTA” - (DAGOSPIA DEL 19 AGOSTO 2018)

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/senza-vergogna-giornalista-inglese-chiede-all-rsquo-ad-autostrade-181138.htm

3 – GENOVA, AUTOSTRADE TIRA DRITTO: "IL CROLLO? NON CI ASSUMIAMO LA RESPONSABILITÀ"

Claudio Cartaldo per www.ilgiornale.it (articolo del 18 agosto 2018)

crollo ponte morandi genova foto lapresse 2

"La responsabilità del crollo deve essere accertata". Autostrade per l'Italia fa mea culpa nella conferenza stampa convocata a Genova ma non si accolla la colpa di quanto successo al viadotto Morandi, drammaticamente crollato pochi giorni fa dopo aver inghiottito la vita di 43 persone.

luciano benetton

La posizione della società è chiara: "Il ponte - ha detto ai cronisti l'ad Giovanni Castellucci - fu costruito da un altro ente, che non era Autostrade. Bisognerà vedere tutta una serie di elementi per difendere le responsabilità. Noi nei confronti delle vittime, dei parenti, degli amici e della società sentiamo fortemente la nostra compassione, la nostra vicinanza e il nostro strazio, ma non riteniamo ci siano le condizioni per assumersi la responsabilità per un evento che deve essere ancora indagato a fondo. Dalle indagini emergerà quello che è successo".

LUCIANO BENETTON

Insomma: Autostrade si dice pronta a costruire un ponte nuovo in otto mesi e ha messo a disposizione un fondo per le famiglie delle vittime del crollo. Si parla di qualcosa come 500 milioni di euro, mezzo miliardo per far fronte alla crisi che sta investendo tutta Genova. I soldi andranno a bilancio come un costo, dunque non ci saranno aumenti dei pedaggi. Anzi: la società sta già studiando un piano per "liberalizzare i pedaggi nel nodo di Genova da Bolzaneto a Voltri a Genova Ovest da lunedì". Il presidente della società,Fabio Cerchiai, ha anche detto che la famiglia Benetton, principale azionista di Atlantia, sta vivendo la tragedia legata al crollo del Ponte Morandi "con grande dolore e con grande partecipazione". Atlantia e Autostrade sembrano aver accolto l'appello di Salvini ad aprire il portafoglio. Ma la responsabilità, quella no. Per ora la società non intende assumersela.

L'ARTICOLO DEL NEW YORK TIMES SUI BENETTON crollo ponte morandi genova foto lapresse 1

Eppure c'è chi nei giorni scorsi ha puntato il dito contro quella società che - a detta del governo - avrebbe dovuto controllare la stabilità del viadotto. Sul tavolo c'era un bando da 20 milioni per lavori al ponte Morandi, ma non c'è stato tempo per portarli a termine. Chissà cosa ha fatto crollare tutto. I lavori decisi la scorsa primavera, hanno però spiegato i vertici di Autostrade, "non erano con una procedura d'urgenza, ma ristretta. Perchè le imprese che potevano partecipare a un intervento così complesso dovevano essere selezionate. Riguardava anche un altro pilone, non solo quello danneggiato. Era per allungare il tempo della vita utile del ponte". Anche perché per Castellucci "tutte le relazioni che avevamo ci mostravano uno stato di salute buono". Dunque: perché è crollato? E soprattutto: di chi è la colpa?

crollo ponte morandi genova foto lapresse

Per ora è un mistero. Mentre i parenti delle vittime hanno presentato denuncia contro ignoti, il governo tira dritto sulla decisione di avviare l'iter per la revoca della concessione. Subito dopo la conferenza stampa di scuse di Autostrade, Di Maio ha preso la parola per ribadire il pungo duro dell'esecutivo. "L'unica strada che il Governo seguirà è quella di andare avanti con la procedura di revoca - ha scritto il vicepremier su Facebook - Le loro scuse servono a poco e non vi è modo di alleviare le sofferenze di una città distrutta dal dolore. Oggi abbiamo fatto una promessa ai familiari delle vittime e a tutti i cittadini rimasti coinvolti nella tragedia di Genova e la onoreremo andando fino in fondo". Tradotto: "Lo Stato non accetta elemosine da Autostrade".

crollo ponte morandi genova foto lapresse 3 FABIO CERCHIAI E GIOVANNI CASTELLUCCI

Il grillino vuole "risarcimenti credibili" e nega che ci sarà "alcun baratto". E lo stesso ha ribadito anche Matteo Salvini, secondo cui "se qualcuno pensa che con questo possano pagare le lore colpe ha sbagliato, è solo il minimo sindacale". Il nuovo ponte che Autostrade costruirà non servirà dunque a fermare l'iter di revoca. Almeno non ora. Anzi: fonti di Palazzo Chigi in serata hanno fatto trapelare l'intenzione di procedere con la revoca della concessione. "Quanto alla proposta di Autostrade, come già detto ieri nel comunicato - fanno sapere - abbiamo avviato la procedura per la caducazione della concessione e certo non la interromperemo perché Autostrade offre di stanziare fondi per riparare i gravi danni conseguenti alla tragedia. Eventuali somme, per quanto riguarda il Governo, verranno accettate solo a titolo di parziale riparazione dei danni, senza alcun pregiudizio per i maggiori danni e per la caducazione della concessione".

GIOVANNI CASTELLUCCI autostrage per l italia i meme sui benetton e il crollo del ponte di genova luciano giuliana gilberto benetton luciano benetton e oliviero toscani funerali gilberto benetton 4 i meme sui benetton e il crollo del ponte di genova funerali gilberto benetton 5 fratelli benetton i meme sui benetton e il crollo del ponte di genova FABIO CERCHIAI E GIOVANNI CASTELLUCCI vignetta krancic oliviero toscani difende i benetton Crolla il ponte Morandi a Genova GIOVANNI CASTELLUCCI ponte morandi genova a sinistra della freccia si nota che lo spessore del cavo aumenta reperto ponte morandi genova reperto 132 dell'indagine sul crollo del ponte morandi di genova giovanni castellucci giovanni castellucci GIOVANNI CASTELLUCCI E FABIO CERCHIAI ponte morandi demolizione ponte morandi 1 ponte morandi genova 6 demolizione ponte morandi 3 ponte morandi PONTE MORANDI FOTO PELLIZZA FLICKR IL MOMENTO DEL CROLLO DI PONTE MORANDI A GENOVA QUEL CHE RESTA DEL PONTE MORANDI VISTO DAL QUARTIERE DEL CAMPASSO A GENOVA CROLLO DEL PONTE MORANDI A GENOVA Crolla il ponte Morandi a Genova Crolla il ponte Morandi a Genova CROLLO DEL PONTE MORANDI A GENOVA Crolla il ponte Morandi a Genova CROLLO DEL PONTE MORANDI A GENOVA Crolla il ponte Morandi a Genova Crolla il ponte Morandi a Genova Vigili del fuoco al lavoro sulle macerie del ponte Morandi crollato a Genova