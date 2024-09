LA TETTA PAGA SEMPRE - ONLYFANS È UNA MACCHINA DA SOLDI: NEL 2023, LA PIATTAFORMA HA SUPERATO 6,6 MILIARDI DI DOLLARI DI RICAVI, PIÙ DEL PIL DEL SUDAN DEL SUD E SEI VOLTE GLI INGAGGI DI TUTTE LE SQUADRE DI SERIE A (E IL DOPPIO DI AYLO, CHE CONTROLLA PORNHUB, YOUPORN, BRAZZERS) - LA MAGGIOR PARTE DEI GUADAGNI NON ARRIVANO DAGLI ABBONAMENTI, MA DAI SINGOLI PAGAMENTI, COME LE SPESE PER AVERE FOTO E VIDEO ESCLUSIVI...

Nell'agosto 2021 era bastata una voce per creare il panico: OnlyFans era pronto a bandire i contenuti per adulti dalla propria piattaforma. […] Poi, il passo indietro di OnlyFans.

Aver ripensato alla propria decisione ha pagato, quasi in senso letterale. Nell'ultimo anno il ricavo lordo è cresciuto del 19%.

[…] Nel 2023, i ricavi di OnlyFans hanno raggiunto il PIL di un Paese come il Sudan del Sud. Un americano medio non guadagnerebbe quella cifra neppure in cinque vite[…] È pari a sei volte gli ingaggi di tutte le squadre di Serie A di quest'anno. Però, è appena metà delle tasse che Apple deve restituire all'Irlanda. […] Stiamo parlando di "appena" 6,6 miliardi di dollari.

QUANTO HA GUADAGNATO ONLYFANS NEL 2023

In cinque anni sono cresciuti di venti volte. In mezzo c'è stato il boom della pandemia, […] Ma la crescita è continuata anche dopo. Rispetto al 2022, infatti, gli introiti di OnlyFans sono cresciuti di 1.1 miliardi di dollari. In questo quinquennio, insomma, l'azienda ha portato a casa 20 miliardi di dollari. Più precisamente, 19,51 miliardi. […]

Un paragone può essere fatto con Aylo. […]che detiene: PornHub, YouPorn, Brazzers sono solo alcuni fra le decine che gestisce. L'azienda conta in totale 300 milioni di profili registrati (e non tutti decidono di creare un account sui siti pornografici). Il gigante della pornografia online, però, ha quasi perso la lotta contro OnlyFans: rispetto a quest'ultimo si stima che Aylo abbia guadagnato solo la metà.

ABBONAMENTI E TRANSAZIONI

Nella maggior parte dei casi, i contenuti caricati su OnlyFans si possono visualizzare solo pagando un abbonamento mensile. […] da cinque euro fino ai cento al mese (ma anche di più) per fotografie e video sempre più esclusivi. Alcuni offrono le proprie creazioni in maniera gratuita, ma sono una minoranza. […]

Nonostante gli abbonamenti siano il fondamento della piattaforma, la maggior parte delle spese fatte dagli utenti non arriva da questi, bensì da transazioni interne. Insomma, oltre a pagare mensilmente per vedere i contenuti, il 60% delle spese sono legate a singoli pagamenti in più rispetto al tributo mensile. Un esempio? Per conversare in privato con un onlyfanser si paga qualche euro in più. Lo stesso vale per le richieste di foto personalizzate. […]

[…] Dal 2021, […]il numero degli abbonamenti è cresciuto "solo" del 9%. Una percentuale irrisoria, soprattutto se si pensa che le transazioni sono invece cresciute del 70% (cioè 1.6 miliardi di dollari).

[…] QUANTO GUADAGNANO I CREATORS

Sfatiamo un mito: non basta diventare creator su OnlyFans per sbarcare il lunario. In media, si guadagna solo 1.400 dollari all'anno. Tuttavia, la piattaforma continua ad avere un potere attrattivo per chi vuole vendere i propri contenuti a dei fan (e, ricordiamo, che su OnlyFans non esistono solo contenuti pornografici ma una vasta selezione di temi, dalla gastronomia ai personal trainer).

La ragione di questo interesse è legata alla percentuale di guadagno che la piattaforma "concede" ai creators: l'80% del prezzo di abbonamenti e transazioni va direttamente nelle tasche dei creatori di contenuti. Sistemi collaudati come YouTube e la piattaforma di streaming Twitch non sono altrettanto generosi[…]

La media dei guadagni degli onlyfanser, però, è appunto una media. Il top 0,1% dei creatori più popolari guadagna 15 volte di più rispetto al top 1% e 100 volte di più rispetto al top 10%. In breve: una minuscola percentuale di creators riesce a tagliarsi una fetta di guadagni enormemente più grande rispetto agli utenti più piccoli.

QUANTO HA GUADAGNATO LA PIATTAFORMA

[…] Ma OnlyFans non piange miseria. Nel 2023, il sito ha messo le mani su 1,3 miliardi di dollari lordi. Tolte le tasse e le spese di gestione, si arriva a un utile di quasi 650 milioni di dollari. Pochi dipendenti (che sono anche diminuiti in un paio di anni, da 61 ai 42 attuali) e dividendi stratosferici per il capo della compagnia, Leonid Radvinsky. L'uomo con una vita misteriosa ha messo in tasca 472 milioni di dollari solo nel 2023. In tre anni ha potuto portare a casa quasi un miliardo di dollari. […]

