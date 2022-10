TETTINE AL VENTO A VILLA TITTONI – MISTERO SVELATO A DESIO, IN PROVINCIA DI MONZA, DOVE IL PARCO DI VILLA TITTONI È RIMASTO CHIUSO PER TRE GIORNI: A SCORRAZZARE SULL'ERBA DAVANTI ALLA DIMORA NEOCLASSICA C’ERANO I MANESKIN CHE HANNO “OCCUPATO” LA LOCATION PER IL VIDEO DEL NUOVO SINGOLO “THE LONELIEST” – LA BAND HA GIRATO IN GRAN SEGRETO E… - VIDEO

Federico Berni per www.corriere.it

maneskin agli mtv awards 12

Mistero svelato. A portare i Maneskin a Desio (Monza) sono state le riprese per il videoclip che accompagna il nuovo singolo della band romana, «The loneliest». Facile pensare al rammarico dei fan brianzoli, che hanno avuto i loro idoli per tre giorni al parco di Villa Tittoni — tra il 27 e il 29 settembre scorso — ma in gran segreto. Come specificato in una nota dal Comune della provincia di Monza, la presenza della band non era stata comunicata per evitare «problemi di ordine pubblico».

Il parco, comunemente utilizzato dai cittadini, era rimasto chiuso per non meglio specificate «ragioni tecniche». Poi la notizia aveva cominciato a diffondersi. L’ultimo giorno alcuni ammiratori si sono assiepati ai cancelli nella speranza di incrociare i musicisti.

villa tittoni a desio 1

C’è dunque Villa Tittoni, dimora neoclassica del Piermarini, sullo sfondo delle note di «The loneliest», ballata rock che si preannuncia come l’ennesimo successo commerciale della band capitolina, che è riuscita a conquistarsi un seguito di pubblico su scala internazionale.

