IL TEXAS È MOLTO POCO RAINBOW – UNA FAMIGLIA “ARCOBALENO” STA CERCANDO DI RACCOGLIERE 15MILA DOLLARI PER LASCIARE LO STATO AMERICANO, PERCHÉ LA LEGISLAZIONE LOCALE È DIVENTATA “PIÙ OSTILE” VERSO LA COMUNITÀ LGBT+: “DOBBIAMO AGIRE IN FRETTA PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI” – LA MAMMA DI DUE RAGAZZI SI DEFINISCE PANSESSUALE E HA UNA RELAZIONE CON UN UOMO TRANS: “VIVO OGNI GIORNO CON LA PAURA CHE USCENDO ALLO SCOPERTO ED ESSENDO ME STESSA POSSA SUCCEDERCI QUALCOSA…”

Una famiglia sta cercando di raccogliere 15.000 dollari per lasciare il Texas perché lo stato starebbe diventando “più ostile” verso la comunità LGBT+. Raccontano che non vorrebbero lasciare la casa in cui hanno vissuto per tutta la vita, ma "devono agire in fretta prima che sia troppo tardi".

La raccolta fondi è stata organizzata da Kara Duncan, mamma di due figli, che spera di raccogliere i soldi per trasferirsi in uno stato "più favorevole" ai loro diritti. Il Texas è uno dei tanti stati degli Stati Uniti in cui i diritti LGBT vengono limitati dai legislatori conservatori.

Kara vive in Texas con i suoi due figli e il fidanzato trans: "Il Texas è stata la nostra casa per tutta la vita, ma soprattutto negli ultimi anni è diventato più ostile nei confronti delle persone della comunità LGBTQIA+.

Come donna pansessuale, vivo ogni giorno con la paura che uscendo allo scoperto ed essendo me stessa possa succedere qualcosa alla nostra famiglia se non lasciamo presto lo stato per uno più favorevole. Con altri stati che approvano leggi che vietano l'assistenza basata sul genere, temiamo sia solo questione di tempo».

Una ricerca del Movement Advancement Project (MAP) mostra che il Texas è tra gli stati più ostili alla comunità LGBTQ+ degli Stati Uniti. Valutando le leggi e le politiche all'interno di ciascuno stato, le esperienze e l'uguaglianza delle persone LGBTQ+, si è scoperto che il Montana ha il valore "politico complessivo negativo". Lo stato ha condiviso questo triste primato con altri stati conservatori come Florida e Alabama.

