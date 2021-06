THAI E GUAI - IN THAILANDIA STA FINALMENTE PARTENDO LA CAMPAGNA DI IMMUNIZZAZIONE DAL COVID - UNICO PROBLEMA: IL VACCINO ASTRAZENECA VIENE PRODOTTO IN UN'AZIENDA DEL RE CHE NON HA NESSUNA ESPERIENZA NEL SETTORE - LE DOSI PER IL MOMENTO SCARSEGGIANO E A RICEVERLE E' STATO SOLO IL 4% DELLA POPOLAZIONE - INTANTO I POSITIVI SONO PASSATI DAI 29.000 DI APRILE AI 180.000 DEI GIORNI SCORSI...

Dagotraduzione dal Guardian

C’è preoccupazione in Thailandia per la campagna di vaccinazione che ha appena preso il via: le dosi sono infatti prodotte da un’azienda di proprietà reale con nessuna esperienza nel settore.

La Thailandia mira a vaccinare il 70% della popolazione entro la fine dell’anno e si affida principalmente alle dosi AstraZeneca prodotte da Siam Bioscience, una società di proprietà del re Maha Vajiralongkorn. La società dovrebbe inoltre fornire vaccini ad altri otto paesi della regione.

Il governo thailandese, che sta lottando per contenere il peggior focolaio del paese dall'inizio della pandemia, ha affrontato crescenti critiche perché accusato di essere troppo dipendente da un solo fornitore e per la lentezza nel far partire il vaccino. Al 5 giugno, circa il 4% della popolazione aveva ricevuto almeno una dose di vaccino.

Lunedì mattina sono stati aperti 986 centri vaccinali in tutto il paese e in due ore sono state vaccinate 143.000 persone, per lo più anziani e persone con condizioni di salute pregresse.

«Il governo garantirà il vaccino a tutti», ha detto il primo ministro, Prayuth Chan-ocha, in televisione.

Negli ultimi mesi la frustrazione per il vaccino è cresciuta, soprattutto perché nelle carceri, nelle fabbriche e nelle aree densamente popolate di Bangkok si sono diffuse nuove varianti più contagiose. La Thailandia aveva registrato meno di 29.000 casi all'inizio di aprile, mentre ad oggi i positivi sono 180.000.

Il governo ha smesso di imporre un blocco completo, ma ha chiuso le scuole e ha incoraggiato le persone a lavorare da casa ove possibile.

Il professor Anucha Apisarnthanarak, capo della divisione malattie infettive della Thammasat University, ha affermato che l'obiettivo vaccinale della Thailandia è ambizioso e sarà difficile da raggiungere entro la fine dell'anno. Potrebbero volerci tra i nove e i 18 mesi per vaccinare 50 milioni di persone, ha detto, «a seconda di quanto velocemente eseguono il programma e con che aggressività lo fanno».

I funzionari prevedono di somministrare 6 milioni di dosi a giugno, tra cui alcune dosi di Sinovac di fabbricazione cinese. Tuttavia, le preoccupazioni sulle forniture sono aumentate la scorsa settimana dopo che diversi ospedali hanno rinviato gli appuntamenti, affermando di non avere abbastanza dosi di vaccino.