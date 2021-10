IN THE ALAMO TONIGHT - PHIL COLLINS FINISCE IN UNA “SHITSTORM” DOPO AVER COLLEZIONATO E DONATO OLTRE 430 REPERTI RISALENTI ALL’ASSALTO A FORT ALAMO PER APRIRE UN MUSEO - LE AUTORITÀ TEXANE VOLEVANO CHE IL MUSEO RICONOSCESSE ANCHE IL CONTRIBUTO DATO ALLA RIVOLUZIONE DEI MESSICANI PASSATI CON GLI AMERICANI – UNA VOLTA RISOLTA QUESTA DISPUTA NE È SCOPPIATA UN’ALTRA: ALAMO ERA UNA BUFALA, SFRUTTATA PER GIUSTIFICARE UNA CONQUISTA COLONIALISTA. I TEXANI USAVANO GLI SCHIAVI PER…

phil collins fort alamo 4

Paolo Mastrolilli per "la Stampa"

Ricordare Alamo, dimenticarlo, oppure riscrivere la sua storia? Phil Collins non aveva la minima idea di cacciarsi in un ginepraio, simile a quello che tormenta l'eredità di Cristoforo Colombo, indulgendo alla sua passione infantile per Davy Crockett. Il batterista dei Genesis aveva solo visto il film con John Wayne, si era appassionato alla leggenda della battaglia per l'indipendenza del Texas, e ha raccolto reperti storici.

phil collins fort alamo 5

Ora che li ha donati alle autorità locali per costruire un museo, ha però scoperto che la storia è sempre assai più complessa del mito. Ai bambini americani finora veniva insegnato che il 6 marzo del 1836 le crudeli truppe del generale messicano Santa Anna avevano assaltato l'ex missione dei frati francescani, in quella che oggi è San Antonio, dove si erano asserragliati un paio di centinaia di patrioti. Li scannarono tutti, o quasi, perché il generale aveva dato ordine di trattarli come pirati e non fare prigionieri.

rawimage

Lo scopo era riprendere l'avamposto, ma anche lanciare un ammonimento a chiunque volesse sfidare il Messico. Il capo degli insorti Sam Houston, però, aveva trasformato quel massacro nelle sue Termopili, usandolo per reclutare e aizzare le proprie truppe. Così, al grido di «Remember the Alamo!», sei settimane dopo le aveva lanciate contro Santa Anna a San Jacinto, catturando il generale nemico e proclamando l'indipendenza dello Stato.

phil collins fort alamo 2

Il ragazzino britannico Phil si era appassionato a questa storia, e da grande ha avviato una meticolosa ricerca dei reperti. Ne ha accumulati circa 430, fra cui un coltello di Jim Bowie e le lettere del comandante William Travis, scrivendo un libro sulla sua ricerca. Nel 2014 ha regalato tutto allo Stato del Texas, a patto che costruisse un museo per raccontare l'epopea di Alamo. Ad agosto sono cominciati i lavori per una sala di esposizione da 20 milioni di dollari, che verrà seguita da un museo da 140 milioni destinato ad aprire nel 2026.

fort alamo 2

Collins pensava di aver fatto un bel gesto, e invece ha scatenato le polemiche. La prima è esplosa tra le autorità texane, nello specifico il vice governatore Dan Patrick e il Land Commissioner P. Bush, figlio di Jeb e nipote dei presidenti George padre e figlio. Entrambi sono repubblicani, ma la madre di Bush è messicana, e lui voleva che il museo riconoscesse anche il contributo dato alla rivoluzione dai tejanos, ossia i messicani passati con gli americani, altrimenti sarebbe stato solo un omaggio al razzismo bianco.

fort alamo 1

Risolta questa disputa con un compromesso politicamente corretto, ne è scoppiata un'altra ancora più radicale, accesa dal libro «Forget the Alamo» di Bryan Burrough, Chris Tomlinson e Jason Stanford, che in sostanza rovescia la leggenda. Secondo gli autori, i coloni americani del Texas erano principalmente illegali, che usavano gli schiavi per coltivare il cotone.

Il Messico li tollerava, ma quando si erano ribellati al nuovo governo centralizzato voluto da Santa Anna, il generale aveva reagito, anche nel timore che Washington volesse usarli per portargli via lo Stato. Non si è mai capito perché Bowie e Travis avessero deciso di restare nell'ex missione indifendibile, invece di unirsi a Houston, e Crockett non aveva combattuto fino alla morte, ma si era arreso.

phil collins fort alamo 7

Alamo in sostanza era una bufala, sfruttata per giustificare una conquista colonialista. Ora resta solo da appurare se Collins è pronto ad abbandonare il suo mito infantile.

reperti archeologici fort alamo 11 reperti archeologici fort alamo 3 il traditore di fort alamo il traditore di fort alamo 1 reperti archeologici fort alamo 12 reperti archeologici fort alamo 5 phil collins fort alamo 6 reperti archeologici fort alamo 6 phil collins fort alamo 1 reperti archeologici fort alamo 7 reperti archeologici fort alamo 1 reperti archeologici fort alamo 8 phil collins fort alamo 3 reperti archeologici fort alamo 2 reperti archeologici fort alamo 9 reperti archeologici fort alamo 10 reperti archeologici fort alamo 4