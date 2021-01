THE PELVIS FOREVER – TUTTO QUELLO CHE NON SAPETE SUL MITO: SI TINGEVA I CAPELLI DI NERO, HA INIZIATO FALCIANDO I PRATI PER POI LAVORARE COME MASCHERA IN UN CINEMA, COME ASSEMBLATORE IN UN MOBILIFICIO E COME ADDETTO ALLE CONSEGNE – IL CANTO ERA LA SUA TERAPIA ALLA BALBUZIE. NEL 1956 FU TESTIMONIAL DELLA CAMPAGNA DEL VACCINO CONTRO LA POLIOMELITE – IL GIORNO IN CUI SPARÒ ALLA TV, L’ERRORE SULLA LAPIDE E… - VIDEO

Arianna Ascione per "www.corriere.it"

Era Biondo

elvis presley 6

«Prima di Elvis c’era il nulla» diceva John Lennon: grazie al suo stile musicale innovativo, nell’arco della sua vita purtroppo interrotta prematuramente, Elvis Presley (che nasceva 86 anni fa, l’8 gennaio 1935) ha rivoluzionato la storia della musica. In tutti questi anni è stato scandagliato ogni dettaglio della sua esistenza, ma forse non tutti sanno che nella realtà era biondo. Per ottenere il suo look si tingeva i capelli di nero (prima con del semplice lucido da scarpe, poi adottò la tinta Miss Clairol 51 D, Black Velvet).

Come si chiamano le celebri mosse

Furono tre le mosse che resero popolare Elvis fin dalle prime esibizioni: la celeberrima «pelvis» sfoggiata in diretta sulla CBS (quello scandaloso movimento delle anche che scandalizzò i benpensanti dell’epoca), il «windmill» (l’imitazione del mulino a vento, realizzato facendo roteare le braccia) e le «rubber legs» (la mossa con le gambe).

elvis presley 8

Fu testimonial pro-vaccini

Nel 1956, prima della sua memorabile partecipazione all’Ed Sullivan Show, Elvis accettò di farsi vaccinare contro la poliomielite davanti alle telecamere. Successivamente, anche grazie al suo esempio, ci fu una vera e propria corsa alla vaccinazione e nel giro di un decennio i casi di polio si ridussero notevolmente (nel 1962 furono soltanto 910, dieci anni prima erano stati 58mila).

elvis presley 5

Quando sparò alla tv

Tra le mura di Graceland è ancora custodito il televisore a cui Elvis sparò un colpo di pistola. Come ha spiegato in un’intervista recente suo cugino Billy Smith lo ha fatto probabilmente «per qualcosa che ha visto o qualcosa che lo ha disturbato». Insomma «non ci pensava su due volte»

L’errore sulla lapide

Come per molte altre star scomparse prematuramente le teorie cospirazioniste sulla morte di Elvis si sprecano. Una, molto curiosa, è legata al nome inciso sulla lapide: Elvis Aaron Presley. Il secondo nome, all’anagrafe, era Aron e l’errore - secondo i cospirazionisti voluto - indicherebbe che il Re non è stato sepolto in quel luogo (perché seppellito altrove o, appunto, ancora vivo). In realtà Elvis ha iniziato ad utilizzare Aaron, al posto di Aron, a partire da 1966.

la tv di elvis presley

I panini preferiti dal Re

L’ipercalorico panino Fool’s Gold (o Fool’s Gold Loaf), che deve la sua fama al Re, è stato inventato a Denver, in Colorado, nel ristorante Colorado Mine Company. Si prepara con una baguette (che viene ricoperta con margarina e fatta dorare in forno), un intero barattolo di burro di arachidi, uno di confettura d’uva e pancetta fritta nell’olio. Ma Elvis adorava anche una sua variante, che porta il suo nome e che contiene al posto della confettura d’uva una banana tagliata a rondelle (o schiacciata).

elvis presley 3

Chitarre all’asta

Da quando gli fu regalato il primo strumento a 11 anni di chitarre Elvis ne ha possedute moltissime. Alcune sono state battute all’asta a cifre record, come quella che ha suonato tra il 1954 e il 1956 (una Martin D-18 del 1942). La comprò nel negozio di strumenti musicali O.K. Houck’s Piano Store, a Memphis, e lo scorso 22 luglio è stata venduta per 1,32 milioni di dollari.

I primi lavori

Prima di darsi alla musica Elvis ha guadagnato qualche soldo con alcuni lavoretti saltuari: ha iniziato falciando i prati insieme ad alcuni compagni di scuola. In seguito lavorò come maschera in un cinema, come assemblatore in un mobilificio e come addetto alle consegne per un’azienda di materiale elettrico.

elvis presley 4

Era balbuziente

a iniziato a cantare come terapia per la balbuzie. Lo si sente balbettare - ad esempio - in una registrazione dello show The Louisiana Hayride.

Il karate e Brian Wilson

Nel 1975 Brian Wilson dei Beach Boys ed Elvis si incrociarono agli studi RCA di Hollywood, dove si trovavano entrambi per registrare. Per attirare l’attenzione del Re del Rock Brian iniziò a colpirlo sul braccio con alcune mosse di karate - convinto che lo conoscesse, voleva soltanto scherzare - ma lui non la prese bene e reagì andandosene subito.

elvis presley 1 la tomba di elvis presley elvis presley 7 elvis presley 2