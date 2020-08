13 ago 2020 08:30

THIS IS AMERICA! – VIDEO: UN BAMBINO DI 8 ANNI VIENE PERQUISITO E AMMANETTATO DALLA POLIZIA IN FLORIDA! – IL FILMATO RISALE AL 2018, MA È STATO DIFFUSO ORA DALLA MADRE CHE HA DECISO DI SPORGERE DENUNCIA – IL BIMBO È STATO ANCHE PORTATO IN CELLA, DOVE GLI SONO STATE PRESE LE IMPRONTE DIGITALI E GLI È STATO FATTO IL TEST DEL DNA. NELLE IMMAGINI SI VEDE L’AGENTE CHE FA DIFFICOLTÀ A METTERGLI LE MANETTE AI POLZSI, TROPPO PICCOLI. LA SUA COLPA? AVREBBE COLPITO UN…