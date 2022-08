IL THRILLER DELL’ESTATE: NANCY PELOSI FARÀ TAPPA A TAIWAN? – SECONDO I MEDIA DI TAIPEI LA SPEAKER DELLA CAMERA AMERICANA È ATTESA DOMANI NELL’ISOLA DI FORMOSA, E INCONTRERÀ LA PRESIDENTE TSAI ING-WEN MERCOLEDÌ – PECHINO HA PROMESSO RITORSIONI E QUEL CUORE DI STRACCHINO DI BIDEN STA PROVANDO A CONVINCERLA A RIPENSARCI – L’EX SEGRETARIO DI STATO, MIKE POMPEO: “PERMETTERE CHE L’AMERICA SIA BULLIZZATA DAI CINESI INVIEREBBE UN MESSAGGIO MOLTO NEGATIVO…”

JOE BIDEN NANCY PELOSI

1 - MEDIA TAIWAN, PELOSI ATTESA NELL'ISOLA GIÀ DA DOMANI SERA

(ANSA) - La presidente della Camera americana Nancy Pelosi è attesa a Taipei domani sera per incontrare la presidente Tsai Ing-wen il giorno successivo, mercoledì 3 agosto: lo riferiscono i media taiwanesi, tra cui Next Tv.

L'ufficio presidenziale di Taiwan e il ministero degli Esteri hanno rifiutato di commentare l'ipotesi visto che la visita di Pelosi e della delegazione del Congresso è destinata a provocare l'ira di Pechino che rivendica l'isola come parte "inalienabile del suo territorio. Pelosi, attualmente a Singapore, ha indicato tra le tappe del suo tour asiatico anche Malesia, Corea del Sud e Giappone.

xi jinping a hong kong

Pelosi aveva inizialmente programmato di visitare Taiwan ad aprile, ma il viaggio è stato posticipato dopo essere risultata positiva al Covid-19.

Pechino ha minacciato contromisure militari in caso di visita di Pelosi e giovedì scorso, durante una videochiamata, il presidente Xi Jinping ha messo in guardia il suo omologo statunitense che la Cina avrebbe salvaguardato la sua "integrità territoriale", esortando a non mettere in discussione la "forte volontà" di 1,4 miliardi di cinesi. "Coloro che giocano con il fuoco si bruceranno", ha detto Xi a Biden, secondo l'agenzia di stampa ufficiale Xinhua.

TAIWAN - PARATA DI NAVI DA GUERRA AMERICANE

2 - POMPEO: AMERICA BULLIZZATA DALLA CINA

Estratto da www.ilsole24ore.com

[…] Il viaggio della speaker democratica della Camera Usa diventa così un caso interno con l’ex segretario di stato Mike Pompeo che attacca il presidente Joe Biden.

«Permettere che l’America sia bullizzata dalla propaganda cinese proprio dopo che il presidente Biden ha avuto una lunga conversazione con il Xi Jinping, invierebbe un messaggio molto negativo ai nostri amici nella regione: gli australiani, i sudcoreani ed i giapponesi» ha detto l’ex segretario di Stato, che se l’è presa con l’amministrazione Biden per non aver sostenuto l’ipotesi della visita di Nancy Pelosi a Taiwan.

esercito cinese

«Io non sono molto spesso d’accordo con la Speaker Pelosi, ma lei aveva mostrato chiaramente che voleva visitare, per sua iniziativa, Taiwan, una nazione indipendente e sovrana, ora l’amministrazione Biden dice “che non sarebbe una cosa intelligente”» ha aggiunto l’ex ministro di Donald Trump in un’intervista televisiva. […]

