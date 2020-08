TI BUCO LE GOMME! – TRUMP DICHIARA GUERRA ALLA GOODYEAR: HA ANNUNCIATO CHE CAMBIERÀ GLI PNEUMATICI DELLA LIMOUSINE PRESIDENZIALE PERCHÉ L'AZIENDA IMPEDIREBBE AI LAVORATORI DI MOSTRARE SIMBOLI DELLA SUA CAMPAGNA E DEL MOVIMENTO PRO POLIZIA “BLUE LIVES MATTER” CONSENTENDO INVECE QUELLI DEL MOVIMENTO “BLACK LIVES MATTER”: “È UNA VERGOGNA, FANNO GIOCHI POLITICI…”

Donald Trump ha annunciato che cambierà gli pneumatici Goodyear della limousine presidenziale dopo aver invitato a boicottarli perché l'azienda impedirebbe ai lavoratori di mostrare simboli della sua campagna e del movimento pro polizia «Blue lives matter», consentendo invece quelli del movimento Blacl Lives Matter.

«È una vergogna, fanno giochi politici, c'è qualcosa di sbagliato da parte della dirigenza della Goodyear». L’invito, via Twitter, ai suoi sostenitori è di non comprare gli pneumatici di quest’azienda: «Hanno annunciato un ban su cappellini MAGA (Make America Great Again, ndr). Ottieni pneumatici migliori per meno!».

Goodyear ha risposto con un tweet respingendo ogni accusa e sottolineando come abbia sempre sostenuto con tutto il cuore sia l'uguaglianza che le forze dell'ordine e continuerà a farlo.

L'azienda ha anche affermato che l’invito ai suoi dipendente è di «astenersi da espressioni sul posto di lavoro a sostegno di campagne politiche per qualsiasi candidato o partito politico, così come forme simili di campagne che non rientrano nell'ambito della giustizia razziale e dell’uguaglianza». Non è insolito in Usa che le aziende scoraggino i dipendenti dall'impegnarsi in attività politiche sul posto di lavoro, limitazioni che riguardando anche l’abbigliamento.

A bacchettare Trump ci ha pensato Sherrod Brown, senatore democratico dell’Ohio (Stato in cui ha sede la Goodyear), che ha twittato: «È assolutamente spregevole che il presidente chieda il boicottaggio di un’azienda americana, che impiega migliaia di lavoratori statunitensi».

